Kênh đầu tư năm 2019 xoay trục

Chính phủ đóng vai trò quan trọng

Trong một tháng gần đây cho tới 2 năm nữa, tăng trưởng kinh tế thế giới đều thấp hơn dự báo trước đó từ 0,1 - 0,3 điểm. Điều này chứng tỏ kinh tế thế giới đang có xu hướng chững lại, theo đó thương mại nhiều khả năng sẽ sụt giảm. Tuy nhiên, năm 2019 có nhiều điểm sáng đáng lưu ý. Trước hết từ phía người dân, chỉ số tiêu dùng tốt, bán lẻ tăng khá. Du lịch năm vừa qua tăng 2 triệu du khách so với năm trước là điểm sáng mà trong đó lượng khách nội địa tăng cao. Bên cạnh đó, hiệp định thương mại tự do như CPTPP đang giúp VN tiếp cận, đa dạng hóa thị trường, giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động. Quan trọng nhất là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ phía Chính phủ và những cơ hội VN có được từ việc chuyển hướng đầu tư của các doanh nghiệp do tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Như vậy, nếu cân bằng các gam màu sáng, tối cho phát triển kinh tế, mục tiêu tăng trưởng được Quốc hội đặt ra trong năm 2019 là từ 6,6 - 6,8% là vừa phải, đủ cẩn trọng trong bối cảnh hiện nay.

TS Võ Trí Thành (nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư)