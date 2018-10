‘Kết nối kinh doanh tại Việt Nam’: Hơn cả mong đợi của doanh nghiệp

Sự kiện đã nhận được phản hồi tích cực của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Nhật Bản.

Hài lòng về sự tổ chức chuyên nghiệp

Được tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 12.2013, Kết nối kinh doanh - Business Matching là dịch vụ gia tăng do VietinBank cung cấp dành cho các khách hàng quan trọng, nhằm giúp đỡ các DN mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển thị trường mới… Với kinh nghiệm của MUFG và VietinBank, hai ngân hàng đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho sự kiện “Kết nối kinh doanh tại Việt Nam”.

Ông Biện Việt Nhu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tôm Miền Nam (South Vina Shrimp) cho biết: “Đây là chương trình có ý nghĩa, rất nhiều DN Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản nhưng họ rất khó tìm được những đối tác, khách hàng có uy tín bên đó. Thông qua sự kiện này, những khách hàng Nhật Bản được giới thiệu tại sự kiện là những khách hàng tốt đã được chọn lựa kỹ, DN sẽ yên tâm hơn”.

Bà Phan Hoàng Anh - Phó Phòng kinh doanh thị trường may Nhà Bè đánh giá khâu chuẩn bị được MUFG và VietinBank làm rất tốt, DN có nhân viên VietinBank đồng hành cùng sự kiện, có sự hỗ trợ, có phiên dịch cho từng phiên trao đổi. “Mong muốn của chúng tôi tới sự kiện này đã được thỏa mãn, thông qua các đối tác mà chúng tôi đã được sắp xếp, kết nối”, bà Hoàng Anh khẳng định.

Công ty IGM - công ty lần đầu tiên tham dự kết nối kinh doanh tại Việt Nam do VietinBank tổ chức cũng đã gặp được 2 công ty Việt Nam rất tiềm năng để hợp tác trong thời gian tới. Đại diện công ty cho rằng VietinBank là ngân hàng rất lớn về công nghiệp thương nghiệp, MUFG là ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, do đó IGM hi vọng sẽ tiếp tục được tham gia các chương trình kết nối do 2 ngân hàng tổ chức.

Hiệu quả nhìn thấy ngay tại sự kiện

Quá trình chuẩn bị cho sự kiện được VietinBank và MUFG thực hiện kỹ lưỡng Thành công lớn của sự kiện “Kết nối kinh doanh tại Việt Nam” có thể được cảm nhận bằng niềm vui của các DN đã tìm đúng đối tác và mở ra hợp tác ngay tại sự kiện. Công ty TNHH Sài Gòn may mặc xuất khẩu là một trong những DN như vậy. Bà Vũ Thị Kim Loan - Giám đốc vui mừng cho biết: Đã có 2 buổi hẹn với 2 DN Nhật tới tham quan nhà máy ngay sau sự kiện. Họ sẽ gửi những yêu cầu để công ty thực hiện mẫu và báo giá. Nhờ thông tin rất chi tiết về DN được ban tổ chức cung cấp, công ty đã có sự lựa chọn và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hội nghị, nhờ vậy mà kết quả hợp tác của 2 bên đạt được rất tốt đẹp.

Bà Hoàng Bích Ngọc - Phó giám đốc Ban Thương mại, Tập đoàn An Phát cho biết: “An Phát có kế hoạch triển khai công nghệ cao, bởi vậy với tập đoàn vật liệu xây dựng Nhật Bản mà An Phát được giới thiệu hôm nay, chúng tôi tin chắc có thể kết nối được. Chương trình này rất thiết thực vì sự kết nối trực tiếp mà hiệu quả. Trực tiếp vì đây là những doanh nghiệp thực sự có nhu cầu kết nối với An Phát. Hai bên đã có tìm hiểu trước đó, có sự hỗ trợ của VietinBank, kết quả đến nhanh hơn so với những đoàn giao thương mà chúng tôi từng tham gia”.

Có thể kể tới Nissin Medical - công ty sản xuất thiết bị vận chuyển trong lĩnh vực y tế Nhật Bản. Công ty mới thành lập trong tháng 7.2018, dự kiến tháng 4 sang năm sẽ đi vào sản xuất. Bởi vậy, giám đốc công ty đã sang Việt Nam để tìm kiếm đối tác cung cấp các linh kiện trong sản phẩm vận chuyển mà công ty có kế hoạch sản xuất. Sau các phiên gặp gỡ, ông Kazuki Hattori - Giám đốc Nissin Medical cho biết đã tìm được 1 đối tác Việt Nam rất tốt, việc thành lập nhà máy hứa hẹn nhiều khả quan trong tương lai.

Trong quá trình đưa dịch vụ Kết nối doanh nghiệp tới với khách hàng Việt Nam, những năm qua, hàng nghìn cuộc gặp gỡ đã được VietinBank sắp xếp, mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế cho DN Việt Nam. Phát huy lợi thế của mình, VietinBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN ngay cả sau sự kiện, hiện thực hóa những cơ hội hợp tác đã được mở ra tại các sự kiện kết nối.