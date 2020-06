Khách hàng được lợi gì khi chủ đầu tư chọn các ‘ông lớn’ ngành xây dựng?

Chọn các “ông lớn” ngành thầu đóng vai trò không chỉ là bảo chứng cho chất lượng công trình mà còn nâng cao uy tín, thương hiệu của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư chọn nhà thầu kém, cư dân gánh chịu thiệt thòi

Trao đổi với chị Nguyễn Ngọc Ánh, hiện sở hữu một căn hộ chung cư 45m2 tại Tân Phú. Chị cho hay, lúc mua, tiến độ xây dựng đạt khoảng 85%. Tại thời điểm đó, do đang cần nhà ở khá gấp nên chị không mấy quan tâm tới đơn vị tổng thầu là ai. Kết quả khi nhận nhà, chị khá phật ý về việc tô tường, nước sơn cũng rất ẩu và kém chất lượng, chưa kể các khu vực công cộng thi công chậm chạp ngay cả khi cư dân hầu như đã lấp đầy, chất lượng cũng quá kém.

Anh Phan Quốc Huy (40 tuổi), chủ doanh nghiệp in ấn nhỏ có trụ sở tại Tân Phú chia sẻ. Năm 2018, anh chọn mua căn hộ 2 phòng ngủ tại Bình Chánh. Theo hợp đồng mua bán thì quý 1/2020 khách hàng được nhận nhà, nhưng đến nay chủ đầu tư thông báo dời thời điểm bàn giao tới quý 1/2021, tức trễ tiến độ tròn 1 năm, tạo cho anh tâm lý e ngại về uy tín của chủ đầu tư lẫn đơn vị thầu xây dựng.

Thực tế, nhiều câu chuyện bi hài đã xảy ra xung quanh việc giao nhận nhà. Trong đó, nổi cộm nhất vẫn là vấn đề cư dân không hài lòng về chất lượng thi công quá khác xa so với những gì đã cam kết trong hợp đồng mua bán. Kiện tụng tốn kém chi phí và thời gian đi lại cũng không ít. Do đó, nhiều cư dân đành ngậm bồ hòn nhận nhà và phải tự bỏ thêm tiền tu sửa, nâng cấp căn hộ ở mức tốt nhất có thể. Đây cũng là lý do khiến tâm lý khách hàng rụt rè hơn khi chọn mua dự án hình thành trong tương lai. Và dĩ nhiên, khách hàng sẽ an tâm về chất lượng công trình đối với các dự án mà chủ đầu tư “bắt tay” hợp tác với các đơn vị thi công đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm và uy tín, được chứng thực qua hàng trăm công trình tầm cỡ mà họ nhận thầu.

Picity High Park cam kết chất lượng, pháp lý minh bạch

“Chúng tôi luôn khát khao tạo lập được nhiều khu đô thị văn minh, xanh sạch, đặc biệt phải là căn hộ nằm trong khả năng tài chính của đại đa số người dân TP.HCM. Do đó, mặc dù là khu căn hộ cao cấp, nhưng Picity High Park có mức giá bán trên dưới 2 tỉ đồng/căn từ 1-3PN. Không chỉ thỏa đáng bài toán tài chính cho người có thu nhập không cao, dự án còn giúp họ nhanh chạm được ước mơ sở hữu nơi an cư lý tưởng. Sự khẳng định này được thể hiện bằng việc Pi Group đã ký kết với hai đơn vị thi công uy tín bậc nhất ngành xây dựng Việt Nam là Công ty Unicons - thành viên trực thuộc Coteccons Group và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình”, đại diện Pi Group chia sẻ tại một sự kiện tổ chức gần đây.

Ngoài chất lượng công trình bảo đảm, Picity High Park còn gia tăng niềm tin bởi tính pháp lý minh bạch, rõ ràng và đầy đủ. Dự án đã được cấp phép xây dựng và chủ đầu tư đang triển khai thi công.

Trước đó, chủ đầu tư cũng đã ký kết với Humphreys and Partners Architects (thiết kế kiến trúc) - công ty đầu ngành tại Hoa Kỳ và Belt Collins International (thiết kế cảnh quan) - đơn vị có nhiều kinh nghiệm đến từ Hong Kong.

Chọn lựa những “ông lớn” góp mặt trong dự án Picity High Park cũng là bảo chứng cho uy tín của chủ đầu tư. Đồng thời tạo tiền đề tốt để phát triển nhiều dự án sắp tới của Tập đoàn Pi Group.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Unicons luôn cẩn trọng và chuyên tâm trong các dự án nhận thầu

Thành lập từ năm 2006, sau chặng đường 14 năm, hiện Unicons là công ty xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam, được minh chứng qua hàng loạt dự án tầm cỡ như: dự án dân dụng thương mại; khách sạn - khu nghỉ dưỡng; nhà xưởng công nghiệp cao cấp; trường học - cơ sở giáo dục... và nhiều loại hình dự án khác.

Hòa Bình không ngừng cải tiến và hoàn thiện lĩnh vực hoạt động cốt lõi

Tập đoàn Hòa Bình có 33 năm kinh nghiệm, là đơn vị tạo được tiếng vang với hơn 400 công trình đa dạng, quy mô lớn, tiêu biểu như: Ngôi nhà Đức, Saigon Centre,… Bên cạnh đó, Hòa Bình còn tham gia quản lý dự án tại các nước Malaysia, Myanmar… và theo chiến lược sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài với mục tiêu “Hợp chuẩn quốc tế - Định vị thương hiệu”.