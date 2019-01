Khách hàng Việt Á kêu cứu vì 170 tỉ đồng gửi tiết kiệm 'bốc hơi'

Trong đơn gửi tới Thanh Niên, khách hàng Triệu Thị Tuyết Trinh và Triệu Hùng Cường (ở tổ 6, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết có gửi 6 món tiền với tổng số 170 tỉ đồng có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á, Phòng giao dịch Đông Đô (18 T1, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tổng số tiền 170 tỉ đồng của các khách hàng trên được gửi tại 6 cuốn sổ tiết kiệm theo 6 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Trong đó, 3 hợp đồng trị giá 90 tỉ đồng (30 tỉ/hợp đồng), 1 hợp đồng 35 tỉ, 1 hợp đồng 25 tỉ và 1 hợp đồng 20 tỉ đồng. Các sổ này có thời hạn gửi tiền từ khoảng tháng 9-10.2018, với thời hạn gửi 3 tháng, lãi suất 5,5%/năm. Tất cả sổ đều có chữ ký của Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á, Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Đông Đô ký và có đóng dấu đỏ của ngân hàng này.

Bà Trinh và ông Cường cho biết, ngày 8.12 khi lên Phòng giao dịch Đông Đô của ngân hàng Việt Á để rút tiền thì nhận được thông báo số tiền gửi của mình đã được rút, trong khi bản thân chưa tất toán sổ, chưa rút tiền và không uỷ quyền cho ai. Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai người này cho hay có đến ngân hàng Việt Á gặp cán bộ ngân hàng là Nguyễn Thanh Tùng, tuy nhiên, người này “xin khất” một thời gian sau trả lời, không xác định thời hạn.

Một trong những hợp đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Việt Á Bank

Trong tháng 12.2018, ngân hàng Việt Á có hẹn làm việc với khách hàng 2 lần. Lần thứ nhất vào ngày 10.12.2018 giữa ông Cường, bà Trinh cùng ông Nguyễn Thanh Tùng; lần thứ 2 là với ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô, nhưng cả 2 lần đều không có kết quả.

“Tôi xin gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc để giải quyết, nhưng các lãnh đạo trên đều tránh mặt, gọi điện không liên lạc được, không hiểu các vị này còn ở trụ sở hay đã bỏ trốn. Trong khi số tiền gửi của tôi lại không có quyết định phong toả hoặc việc không trả tiền cho tôi cũng không thông báo vì lý do gì”, bà Trinh - ông Cường viết trong đơn.

Liên quan đến vụ việc này, phía đại diện Ngân hàng TMCP Việt Á khi được liên lạc chỉ cho biết, sự việc này có liên quan đến một vụ án đang trong giai đoạn điều tra và không chỉ có trường hợp bà Trinh, mà còn một số trường hợp khác trong tình trạng tương tự. Do vậy, tại thời điểm này, VietABank chưa thể phát ngôn gì thêm.

Trước đó, vào ngày 24.12, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng Việt Á, Phòng giao dịch Đông Đô, Hà Nội. Vụ án này bắt đầu do Ngân hàng Việt Á gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác hành vi lừa đảo của bà Thành và các đối tượng có liên quan.

Trong diễn biến mới nhất, sáng nay (3.1) ông Triệu Hùng Cường cho biết: "Đến thời điểm hiện tại không có ai của ngân hàng liên lạc hay hẹn gặp để giải quyết cho chúng tôi".

