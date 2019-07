Khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm

Cụ thể, cả tháng 6, Việt Nam chỉ đón gần 1,2 triệu lượt khách, giảm 10,6% so với tháng 5 và chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến chủ yếu bằng đường hàng không với 936.370 lượt, chiếm 79%, giảm 5,1% so với cùng kỳ 2018. Lượt khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy lần lượt là 239.928 lượt khách (tăng 32,7%) và 9.147 lượt khách (giảm 43,1%).

thị trường lớn nhất là Trung Quốc cũng sụt giảm mạnh trong tháng 6, chỉ đạt khoảng 347.000 lượt khách đến, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó,

các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ... có tăng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đáng chú ý,