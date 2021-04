Khai thác cát sông, mỗi nơi mỗi khác

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “UBND tỉnh đã yêu cầu Sở TN-MT rà soát lại các văn bản liên quan của pháp luật quy định về đảm bảo trúng thầu, thực hiện sao có lợi nhất cho địa phương để ra quyết định cấp phép khai thác cho các đơn vị trúng thầu. Tỉnh sẽ gặp doanh nghiệp trúng thầu để xem xét thực hư thế nào. Trong trường hợp họ có đấu giá ảo hay không thì địa phương cũng có cách giải quyết”.

Thực tế có nhiều nơi đã phải hủy kết quả trúng thầu vì giá trúng quá cao. Ngày 12.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre cho biết ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký các quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn 2 huyện Ba Tri và Châu Thành vì quá thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định trúng đấu giá nhưng các doanh nghiệp không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không nộp tiền đấu giá vào ngân sách theo quy định.

Giá trúng thầu các mỏ cát này cao hơn 10 lần so với giá khởi điểm. Trong đó, Công ty TNHH Sơn Ninh do ông Cao Văn Nguyên, ngụ TP.HCM, làm đại diện theo pháp luật trúng đấu giá mỏ cát trên sông Hàm Luông thuộc địa bàn 2 xã An Đức và An Hòa Tây của H.Bình Đại, trữ lượng khoảng 1,7 triệu mvới giá 220 tỉ đồng (khởi điểm chưa tới 50 tỉ đồng). Công ty vận tải biển Đà Nẵng do ông Trần Hải Nam, ngụ TP.Đà Nẵng, làm đại diện theo pháp luật trúng đấu giá mỏ cát ở xã An Hiệp và An Ngãi Tây (H.Bình Đại) với giá 121 tỉ đồng, trữ lượng khoảng 1,4 triệu m. Công ty TNHH xây dựng - thương mại Hiệp Hương, có địa chỉ ở TX.Cai Lậy, Tiền Giang, trúng giá 22 tỉ đồng mỏ cát trên sông Ba Lai, thuộc xã Quới Sơn, H.Châu Thành với trữ lượng hơn 1 triệu m