Khám phá bộ lọc ‘siêu sạch’ tại The Matrix One

Gần như duy nhất tại phía Tây Hà Nội, The Matrix One sở hữu bộ lọc điều hòa không khí siêu an toàn từ lớp “áo giáp xanh” công viên - hồ nước 14ha và 4 lớp cây xanh nội khu. Chủ đầu tư còn chú trọng lựa chọn nhiều giống cây quý, tuổi thọ cao có giá trị lọc không khí, an thần và dưỡng tâm nhằm tạo ra một tiểu vùng khí hậu đặc biệt giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phó giám đốc MIKHome, bên cạnh hệ tiện ích hiện đại, đẳng cấp, chủ đầu tư The Matrix One còn tạo lập không gian sống tốt cho sức khỏe, đảm bảo an toàn, riêng tư. Một trong số đó là việc MIKGroup quyết định phủ kín mặt ngoài căn hộ bằng hơn 25.000 m² kính Low-E cực đắt đỏ.

Tất nhiên, “đắt xắt ra miếng”, kính Low-E không chỉ tạo ra tầm nhìn 360 độ đầy nghệ thuật giữa tầng không mà còn hạn chế hấp thụ nhiệt, giảm tia cực tím, tăng lượng vitamin D, tiết kiệm năng lượng. Căn hộ sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, giải quyết được vấn đề ẩm thấp trong mùa nồm - đặc trưng của khí hậu miền Bắc.

Đặc biệt, mỗi căn hộ tại The Matrix One đều được trang bị thiết bị lọc không khí cục bộ cho phòng khách. Đây được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại bậc nhất tại Hà Nội hiện nay. Chủ đầu tư cũng cho lắp đặt thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Y tế .