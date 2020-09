Khám phá clubhouse phong cách resort trong khu biệt lập Bình Dương

Định vị là khu biệt lập đẳng cấp hàng đầu Bình Dương, The Standard Central Park được Tập đoàn An Gia kỳ vọng sẽ tái khẳng định tiêu chuẩn sống mới của giới doanh nhân tại các khu đô thị vệ tinh TP.HCM. Trong đó, clubhouse phong cách resort được đầu tư hàng triệu USD, liền kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000m², tích hợp nhiều dịch vụ - tiện ích, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng của cư dân.

Khi tiện ích cao cấp trở thành tiêu chuẩn sống mới

Có giá trị lớn, vị trí đẹp, sản phẩm nhà ở biệt lập thường rất kén người mua và gần như là đặc quyền của những người thành đạt, có vị trí trong xã hội. Bất động sản với họ không đơn giản là một sản phẩm tích lũy lâu dài, thể hiện vị thế chủ nhân mà còn là nơi tận hưởng cuộc sống mà không cần bước ra bên ngoài. Đáp ứng nhu cầu của tầng lớp thu nhập cao, An Gia đã mạnh tay đầu tư clubhouse hàng triệu USD - trái tim của dự án The Standard Central Park với khối tiện ích xứng tầm.

Cụ thể, clubhouse được tích hợp 18 tiện ích gồm: khu vui chơi trẻ em trong nhà, cửa hàng tiện lợi, thư viện, khu café,… đáp ứng nhu cầu làm việc và vui chơi của các thành viên trong gia đình. Cư dân yêu thích thể thao có thể rèn luyện sức khỏe và chào đón ngày mới tràn đầy năng lượng tại phòng gym, yoga, khu vực bóng bàn, phòng sauna. Đặc biệt, những chủ nhân thượng lưu cũng dễ dàng lựa chọn một góc thư giãn ở khu quầy bar-lounge sang trọng sau một ngày làm việc căng thẳng. Cụ thể, clubhouse được tích hợp 18 tiện ích gồm: khu vui chơi trẻ em trong nhà, cửa hàng tiện lợi, thư viện, khu café,… đáp ứng nhu cầu làm việc và vui chơi của các thành viên trong gia đình. Cư dân yêu thích thể thao có thể rèn luyện sức khỏe và chào đón ngày mới tràn đầy năng lượng tại phòng gym, yoga, khu vực bóng bàn, phòng sauna. Đặc biệt, những chủ nhân thượng lưu cũng dễ dàng lựa chọn một góc thư giãn ở khu quầy bar-lounge sang trọng sau một ngày làm việc căng thẳng.

Mọi tiện ích của khu biệt lập được triển khai khép kín, an ninh 24/7 và dịch vụ quản gia tiêu chuẩn Nhật Bản “All in One” đảm bảo sự tiện nghi, riêng tư và mang đến cho cư dân trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày. Mọi tiện ích của khu biệt lập được triển khai khép kín, an ninh 24/7 và dịch vụ quản gia tiêu chuẩn Nhật Bản “All in One” đảm bảo sự tiện nghi, riêng tư và mang đến cho cư dân trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Không chỉ là di sản để đời của mỗi cư dân, dự án The Standard Central Park nói riêng và thương hiệu The Standard nói chung còn là giải pháp an cư vượt trội nhờ những tiêu chuẩn khác biệt trong thiết kế và thi công gồm: Wealthy - kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, khẳng định và nâng tầm đẳng cấp trong phong cách sống của các chủ nhân; Wellbeing - chốn đi về ngập tràn thiên nhiên đánh thức các giác quan, nuôi dưỡng cơ thể, tâm hồn con người và Wisdom - không gian sống lý tưởng ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo và là lựa chọn đầu tư thông minh.

Định danh vị thế chủ nhân

Nếu ví tiện ích cao cấp là tiêu chuẩn sống mới, thì tổng thể cảnh quan dự án chính là niềm kiêu hãnh của cả một cộng đồng. Lấy cảm hứng từ những đặc quyền của giới thượng lưu, một công viên trung tâm nội khu rộng 4.000m² cùng hơn 20 tiện ích vượt trội được An Gia xây dựng chỉ để phục vụ riêng cho chủ nhân The Standard Central Park.

Nội khu dự án sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng như: hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Khu vực hồ bơi ngoài trời, khu tắm nắng, vui chơi dưới nước, khu thể thao ngoài trời, sân đa năng,… không chỉ đáp ứng nhu cầu vận động cho người lớn mà còn giúp trẻ em phát triển thể chất, trí tuệ ở sân chơi sáng tạo và trạm vui chơi tuổi thơ. Nội khu dự án sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng như: hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Khu vực hồ bơi ngoài trời, khu tắm nắng, vui chơi dưới nước, khu thể thao ngoài trời, sân đa năng,… không chỉ đáp ứng nhu cầu vận động cho người lớn mà còn giúp trẻ em phát triển thể chất, trí tuệ ở sân chơi sáng tạo và trạm vui chơi tuổi thơ.

Khu vực BBQ ngoài trời, liền kề lối đi dạo sân vườn và bậc thềm ngắm cảnh là điểm đến dã ngoại lý tưởng cho cư dân, bạn bè tụ họp. Thay vì cuối tuần phải lặn lội xa xôi để vui chơi giải trí, cư dân được tận hưởng một không gian dã ngoại chỉ cách nhà vài bước chân. Và chẳng cần phải đắn đo lựa chọn thời điểm, chỉ cần muốn thì dù không phải cuối tuần, bạn vẫn có những bữa tiệc tưng bừng trong một không gian thoáng đãng, xanh mát.

Sống tại The Standard Central Park, những cư dân thành đạt có thể tận hưởng sự yên tĩnh của khu biệt lập đẳng cấp, nhưng không quá tách biệt với cuộc sống năng động bên ngoài khi dự án tọa lạc tại khu dân cư hiện hữu trên đường Tân Phước Khánh 10 (Bình Dương). Dự án sở hữu lợi thế lớn về vị trí và kết nối hạ tầng khi là tâm điểm 4 thành phố gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Biên Hòa.

Từ The Standard Central Park, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu gồm trường học từ mầm non đến đại học (MMI, Việt Hoa, Việt Đức), khu du lịch (Bửu Long, Đại Nam), bệnh viện quốc tế, Aeon Mall, các sân golf (Twin Doves, Sông Bé, Mekong) hay thành phố mới Bình Dương.

Chất lượng và tiến độ dự án tiếp tục được đảm bảo bởi các đối tác chiến lược của An Gia như: Creed Group (đồng phát triển), Ricons (thi công xây dựng), VPBank (ngân hàng) và Nam Hưng Land, DKRS (đối tác phân phối chiến lược)… Đáng chú ý, The Standard Central Park sẽ được quản lý bởi Hoosiers, giúp cư dân tận hưởng chất lượng dịch vụ đến từ Nhật Bản - đất nước khắt khe nhất về tiêu chuẩn sống.