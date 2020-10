Khám sức khỏe doanh nghiệp trong thời Covid-19: Cẩn trọng đến từng hoạt động

Theo trang tin của Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 9.2020, toàn thế giới có hơn 33 triệu ca nhiễm và hơn 1 triệu ca tử vong. Ở thời điểm hiện tại, nhìn chung, hầu hết các ổ dịch tại Việt Nam đều đã được kiểm soát, cuộc sống người dân đang dần tái ổn định. Thế nhưng, trước những mối lo ngại về dịch bệnh Covid-19, không ít doanh nghiệp phải đắn đo, trì hoãn việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên (CBNV). Ðây thực sự là một mối nguy hại! Bởi các bệnh lý nền có thể diễn biến phức tạp hơn nếu như chần chừ trong việc khám sức khỏe.

Chuyên nghiệp, nghiêm ngặt quy trình trong từng hoạt động khám nội viện tại DHA Healthcare

DHA Healthcare - tiên phong trong mọi hoạt động giữ an toàn cho khách hàng

Là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khám sức khỏe doanh nghiệp, Phòng khám DHA Healthcare đã tiên phong trong hoạt động chủ động kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm Covid-19 cho chính đội ngũ y bác sĩ phục vụ công tác khám ngoại viện của mình, kết quả hoàn toàn âm tính. Ðây được xem là giải pháp tháo gỡ lo lắng của nhiều doanh nghiệp khi tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, bởi những bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám là nơi tiếp xúc với khối lượng bệnh nhân rất lớn.

Theo đại diện từ DHA Healthcare, hoạt động bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và chính CBNV tại phòng khám luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Trong công tác khám nội viện, phòng khám quy định: 100% CBNV đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào phòng khám; vệ sinh trang thiết bị y tế bằng cồn 70 độ; vệ sinh các bề mặt tiếp xúc thường xuyên bằng cồn 70 độ; vệ sinh, khử trùng bàn ghế, ghế điều trị sau mỗi lần khám; khử trùng thường xuyên dụng cụ y khoa; hấp tiệt trùng dụng cụ y khoa bằng máy tia cực tím; thường xuyên phun khử trùng toàn bộ phòng khám.

Ðối với công tác khám ngoại viện: 100% đội ngũ y bác sĩ, CBNV đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho toàn bộ khách; phun khử trùng khu vực khám bệnh; giữ khoảng cách an toàn; tuân thủ quy định giới hạn số người khám.

Công tác khám ngoại viện được DHA Healthcare chuẩn bị chu đáo, cẩn thận

Hướng tới dịch vụ y tế hoàn hảo

Cùng với thời gian, DHA Healthcare dần trở thành một thương hiệu uy tín không chỉ tại khu vực TP.HCM mà còn ở các tỉnh lân cận, như Tây Ninh, Bến Tre, Ðồng Nai, Lâm Ðồng... khi nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của nhiều khách hàng là những ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp lớn bởi chất lượng dịch vụ y tế.

Bà Phạm Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non An Phú, cho biết: “Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, An Phú yêu cầu rất gắt gao trong việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác thăm khám sức khỏe cho các bé. Chúng tôi đặt yêu cầu, đơn vị đó phải có thương hiệu, uy tín, đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và công tác dịch vụ phải thật tốt. Sau thời gian dài tìm hiểu, An Phú đã quyết định chọn DHA Healthcare. Ngay từ những hoạt động trao đổi làm việc, chúng tôi đã thấy được sự chuyên nghiệp trong cách chăm sóc khách hàng của đơn vị. Năm nay là năm thứ hai chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng DHA Healthcare, bởi chúng tôi nhận thấy được chất lượng và tác phong chuyên nghiệp. Chúng tôi thực sự hài lòng và chắc chắn, những năm tới, DHA Healthcare sẽ tiếp tục là đơn vị đồng hành trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các em bé của Trường mầm non An Phú”.

Dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp thực hiện bởi DHA Healthcare nhận được sự tin tưởng từ nhiều khách hàng

Chỉ tính riêng năm 2019 đến nay, DHA Healthcare đã nhận được sự đồng hành từ gần 300 doanh nghiệp trong công tác khám sức khỏe, với tổng số lượt khám đạt hơn 60.000 lượt; dịch vụ xét nghiệm đạt gần 400.000 lượt và gần 150.000 lượt chẩn đoán hình ảnh. Trở thành đơn vị phục vụ khám sức khỏe cho CBNV của những ngân hàng, doanh nghiệp lớn như Sacombank, Nam Á Bank, LienViet PostBank, Thuận Việt Group, Ðại Phúc Group, Công ty gỗ An Cường, Vietcapital, Vietravel, Saigontourist, Bến Thành Tourist... Cùng với đó là sự quan tâm, ủng hộ của gần 10.000 khách hàng đã đến thăm khám, chăm sóc sức khỏe và sử dụng các dịch vụ y tế khác tại phòng khám. Chị Thanh Bình (Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Những năm trở lại đây, DHA Healthcare đã trở thành nơi chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình mình. Bà nội mình lớn tuổi nên rất hay đau bệnh, từ ngày được các bác sĩ của DHA theo dõi bệnh định kỳ, nhắc nhở, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, sức khỏe của bà cải thiện theo chiều hướng tốt hẳn. Không còn những đêm cả gia đình phải đưa bà vào viện cấp cứu vì huyết áp lên bất chợt nữa. Nhà mình bây giờ, mỗi khi có ai đó không may bị bệnh là qua Phòng khám DHA Healthcare ngay để được thăm khám. Các bác sĩ ở đây rất giỏi và chuyên nghiệp".

“Ðể gặt hái được những thành quả ngày hôm nay, chính là nhờ vào định hướng chiến lược đúng đắn. Chúng tôi luôn đặt khách hàng là trọng tâm. Do vậy, chất lượng khám, chuyên môn của các y bác sĩ, máy móc trang thiết bị, đội ngũ chăm sóc khách hàng đào tạo chuyên nghiệp, giá thành hợp lý... là những yếu tố mà chúng tôi luôn phải đầu tư và quan tâm tối đa để đem đến sự hài lòng cho khách hàng”, đại diện DHA Healthcare bày tỏ. Ðồng thời, mọi hoạt động trong công tác bảo đảm an toàn sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19 khi đội ngũ y bác sĩ thực hiện khám đoàn, luôn được kiểm tra liên tục.

Phòng khám DHA Healthcare tọa lạc tại 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM Ðược biết, trong thời gian tới, định hướng DHA Healthcare sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư về đội ngũ chuyên môn, hợp tác với các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ có chuyên môn cao, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám. Song song đó, DHA Healthcare sử dụng những phát minh công nghệ tân tiến, phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân bằng các kênh online, trả hồ sơ bệnh án điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

Bằng tất cả sự nỗ lực, DHA Healthcare đã và đang dần khẳng định là một trong những đơn vị y tế uy tín trên thị trường chăm sóc sức khỏe tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Ðồng thời, ngày càng tiến gần hơn nữa tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ y tế hoàn hảo cho khách hàng, đúng với sứ mệnh “Chăm sóc như người thân” mà DHA Healthcare đã xây dựng.