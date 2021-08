[KHẨN] TP.HCM dùng 150 xe taxi công nghệ vận chuyển lực lượng y tế chống dịch

Phương thức gọi xe Công ty TNHH Grab và Công ty TNHH Công nghệ Gojek Việt Nam điều phối phương tiện thông qua Tổng đài hoặc phần mềm (app) quản lý. 1. Đối với xe ô tô của Grab: người thuộc đối tượng được hỗ trợ cần di chuyển sẽ đặt xe GrabCar trên mục GrabCar Y tế thông qua ứng dụng Grab tại các địa điểm: (1) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 (Khối chung cư R1, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức); (2) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 8 (Khối chung cư R2 - R3 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức ); (3) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6 (Khối chung cư R1.A, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức); (4) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (Khối chung cư R4 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức); (5) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12 (Khối chung cư R5 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức); (6) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19số 3 (Khu tái định cư 38,4 ha thuộc phường An Khánh, thành phố Thủ Đức); (7) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 Số 10 (lô D07, khu dân cư 30,2 ha, phường An Khánh, quận 2 cũ); (8) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 (số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương và Khu phố 6, P.Linh Trung, thành phố Thủ Đức); (9) Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 (16 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7). 2. Đối với xe ô tô GoCar: Nhân viên y tế cần di chuyển sẽ gọi xe thông qua số điện thoại tổng đài (1900636153) tại các điểm: (1) Sở Y tế (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1); (2) Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM - HCDC (số 125/61 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8); (3) Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai (số 16, đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7); (4) Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Việt Đức (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh); (5) Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế (số 2, đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Ngoài các điểm trên, Sở GTVT hoặc Sở Y tế có thể đề nghị 2 doanh nghiệp vận chuyển các đối tượng nêu trên theo yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đơn vị thực hiện vận chuyển quản lý lịch trình di chuyển của các phương tiện trên app của đơn vị để đảm bảo tài xế hoạt động đúng lộ trình và chở đúng đối tượng.