Khan vàng miếng loại dưới 1 lượng

Tuy nhiên gần đây loại vàng miếng nhỏ này không nhiều nên công ty không có hàng để bán, riêng loại 1 lượng thì không khan hiếm.

Giá vàng miếng SJC tăng 50.000 đồng/lượng so với ngày 22.10, giá mua lên 36,52 triệu đồng/lượng, giá bán lên 36,66 - 36,68 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng chậm hơn so với giá thế giới nên mức chênh lệch cao hơn, còn 1,7 triệu đồng/lượng thay vì trên 1,8 triệu đồng/lượng trước đó. Giá vàng thế giới tăng mạnh 11 USD/ounce, lên 1.234 USD/ounce. Nguyên nhân của đợt tăng giá này do thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh.