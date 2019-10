Khi người trẻ ‘mơ’ giấc mộng lớn: Câu chuyện về thế hệ cưỡi Rồng

Thế hệ cưỡi Rồng, họ là ai?

Chắc bạn đã ít nhiều biết tới câu chuyện về Trần Đặng Đăng Khoa - một chàng trai từ nhỏ đã ôm giấc mơ về những chuyến hành trình chu du khắp thế giới. 32 tuổi, chàng trai trẻ gốc Tiền Giang đã thật sự biến giấc mơ của cuộc đời mình thành hiện thực cùng chiếc xe máy 100 phân khối. Đến nay, Khoa đã đi qua 5 châu lục và đích đến tiếp theo của anh sẽ là châu Phi và châu Nam Cực. Trải qua bao nhiêu khó khăn, song người ta hiếm khi thấy anh than vãn. Trái lại, anh càng lạc quan, yêu đời, dí dỏm. Dường như đi qua một hành trình dài, như thép đã tôi qua lửa, chàng trai ấy không còn nản lòng trước khó khăn chông gai trên đường nữa. Đó cũng là lý do mà hàng trăm nghìn người say mê dõi theo hành trình đầy cảm hứng của Đăng Khoa.

Chàng trai trẻ cùng ước mơ lớn, chu du khắp thế giới bao la

Không thể phủ nhận Việt Nam ngày nay đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ những người trẻ như Đăng Khoa, những người mang trong mình động lực mạnh mẽ để phát triển. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ mở cửa với thế giới, họ giữ gìn những giá trị truyền thống nhưng đồng thời cũng tiếp nhận những khái niệm mới du nhập vào Việt Nam. Người Việt trẻ hiện đại không ngại ngần học hỏi, đi đến cùng để đạt được mục tiêu, để phát triển bản thân và để đưa vị thế Việt Nam tiến xa hơn trên trường quốc tế. Những con người như vậy xứng đáng được gọi bằng một hình tượng khảng khái của Việt Nam: Thế hệ cưỡi Rồng.

Để “cưỡi Rồng”, cần lắm một cái tôi can đảm

Không khó để tìm thấy những người trẻ “cưỡi Rồng” luôn nồng nhiệt sống. Đó có thể là một chàng thanh niên trẻ hết mình với đam mê, một cô gái can đảm một mình gây dựng sự nghiệp hay một nghệ sĩ dám vẽ cho mình con đường riêng để thể hiện cái tôi khác biệt. Dù câu chuyện của mỗi người không giống nhau, song ẩn sâu trong đó đều tràn trề khát vọng vươn lên cũng như khí chất của thế hệ mới.

Không ước mơ chinh phục thế giới như Đăng Khoa, nữ diễn viên Thu Trang lại là một minh chứng cho nỗ lực vươn lên của thế hệ người Việt trẻ. Thu Trang bắt đầu nghiệp diễn từ con số 0. Góp mặt trong các “show” diễn cùng với “lửa nghề” sôi sục, cô diễn viên trẻ chỉ được đóng những vai quần chúng cùng khoản thu nhập ít ỏi. Là trụ cột, lo cho gia đình 4 miệng ăn, nhiều người khuyên cô nên bỏ nghề, tìm một công việc khác ổn định hơn. Thế nhưng, Thu Trang vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp diễn để rồi cuối cùng, những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, Thu Trang không chỉ được trọn vẹn hạnh phúc gia đình mà còn là một gương mặt nổi tiếng trong showbiz. Thành công của Thu Trang là minh chứng cho sự can đảm, can đảm đối mặt với thử thách cuộc đời và kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Sở hữu sự nghiệp thành công cùng gia đình hạnh phúc, Thu Trang đang là cái tên đáng ghen tỵ trong làng giải trí

“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Câu nói này đúng với trường hợp của Lê Tuấn Anh, hay được nhiều người biết đến hơn với nghệ danh Masew. Chàng DJ đi lên từ underground ngày càng được khán giả biết đến nhờ các bản phối thu hút hàng triệu lượt người xem như Túy âm, Điều khác lạ, Đóa hoa hồng. Tài năng của anh cũng được công nhận tại giải thưởng nghị sĩ Indie & Underground được yêu thích nhất năm 2017. Anh chia sẻ: “Mình đến với âm nhạc nhờ đam mê. Gần 10 năm làm nhạc được khán giả công nhận với mình đã là một thành công lớn ngoài mong đợi rồi”. Tuấn Anh chứng tỏ mình đang “sung sức” hơn bao giờ hết khi hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Lê Tuấn Anh (Masew) đã vươn đến đỉnh cao sự nghiệp nhờ đam mê của bản thân

Rõ ràng, dù xuất phát điểm nằm ở đâu, với ý chí, bản lĩnh cùng tinh thần lạc quan, thực tế, những “người trẻ cưỡi Rồng” đều có thể bứt phá đạt đến thành công trong cuộc sống cũng như công việc.

Bia Saigon đồng hành cùng thế hệ cưỡi Rồng

Là một thương hiệu bia được người Việt trẻ yêu thích trong suốt nhiều năm qua, Bia Saigon cũng có chung tinh thần ấy. Tái ra mắt thương hiệu cùng thông điệp “Lên như Rồng - Hào khí như Rồng”, Bia Saigon mang theo tinh thần tiến bộ và vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam, không ngần ngại thay đổi để sẵn sàng bứt phá cho cuộc chơi thế giới.

Ông Bennett Neo, Tổng giám đốc SABECO chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng SABECO trở thành doanh nghiệp Việt Nam có sức cạnh tranh toàn cầu, để người Việt có thể thực sự tự hào về SABECO và các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm Bia Saigon”.

Ấp ủ nhiều kế hoạch phát triển, Bia Saigon sắp tới đây sẽ tiếp tục đồng hành với thế hệ cưỡi Rồng trên chặng đường đưa Việt Nam ra thế giới, đồng thời giữ vững lòng tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước.