Khi thành phố Thủ Đức nhận vốn khủng, khu vực nào của Dĩ An được hưởng lợi?

Đông Hòa đón cơ hội cửa ngõ TP.HCM

Đoạn Quốc lộ 1K, thuộc địa bàn phường Đông Hòa, hiện có hàng loạt các công trình cao tầng đang trong giai đoạn xây dựng. Các công trình này hứa hẹn kiến tạo nên vóc dáng mới và đem đến nhịp sống sầm uất cho khu vực cửa ngõ này.

Hiện tại, kinh tế Dĩ An đang trên đà phát triển mạnh, và tiềm năng vẫn rộng mở khi lợi thế ngày càng nhiều hơn. So với các khu vực khác của Bình Dương, Dĩ An triển vọng hơn hẳn về phát triển các loại hình dịch vụ và đô thị, nhờ cự li gần cảng biển, kho bãi lớn của TP.HCM và khu vực, đặc biệt là tiếp giáp thành phố Thủ Đức năng động.

Nói đến cơ hội cho Dĩ An hoàn toàn có cơ sở. Trong đó, sự kiện thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM thành lập từ 1.1.2021 trên cơ sở sáp nhập ba quận là quận 9, Thủ Đức và quận 2, có sức ảnh hưởng lớn đến các cơ hội mới cho Dĩ An. Như phân tích của các chuyên gia và nhà quản lý, Thủ Đức sẽ tận dụng tiềm lực nội tại và triển vọng riêng của từng quận thành viên để trở thành trung tâm động lực phát triển kinh tế cho TP.HCM ở giai đoạn sau này.

Để phát huy vai trò, như đề xuất trong dự thảo Đề án hình thành và phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2035 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng trình UBND TP.HCM, trong giai đoạn 2020 - 2025 nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển cho thành phố Thủ Đức là hơn 41.660 tỉ đồng. Theo đó, hàng loạt các công trình về giao thông, hạ tầng xã hội sẽ được đầu tư mạnh nhằm nâng cao đời sống người dân và thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Bình Dương cũng đang ráo riết đầu tư cho Dĩ An, tạo điều kiện để đón cơ hội trong giai đoạn phát triển mới. Năm 2020, Dĩ An đã giải ngân vốn ngân sách là 271,6 tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng. Cụ thể, Dĩ An đã khởi công mới 18 công trình; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 32 công trình, và tiếp tục thực hiện 21 công trình. Đầu tư mạnh cho hạ tầng là một trong những hành động để Dĩ An hướng tới mở rộng không gian phát triển đô thị, tiến tới mục tiêu trở thành thành phố năng động, giàu đẹp, văn minh.

Cách TP.HCM 5 phút di chuyển, Bcons Plaza giá trị gia tăng cao

Với cự ly tiếp giáp TP.HCM, cụ thể là thành phố Thủ Đức, nên sinh sống trong khu vực tiềm năng như Dĩ An sẽ là lựa chọn của mọi người. Sỡ dĩ có thể khẳng định như thế là bởi khu vực này không chỉ đảm bảo về thu nhập, việc làm mà còn thụ hưởng được đời sống chất lượng về tinh thần. Vậy cho nên, các dự án khu căn hộ có vị trí đắt giá như Bcons Plaza sở hữu khi được giới thiệu ra thị trường sẽ nhận được sự quan tâm ngay của người mua nhà.

Thuận lợi về giao thông và gần các tiện ích trong khu vực, Bcons Plaza nhiều cơ hội tăng trưởng

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, Bcons Plaza chỉ cách Quốc lộ 1K vài chục mét và cách TP.HCM 5 phút di chuyển. Vị trí này, Bcons Plaza được đánh giá là nơi an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư hấp dẫn. Với mức giá từ 1,5 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ, Bcons Plaza phù hợp với đại đa số người mua nhà, và là sự lựa chọn tối ưu của gia đình trẻ.

Không chỉ có vậy, với mức giá mềm, căn hộ thiết kế thông minh, ngay cửa ngõ Tp.HCM, tiện ích phong phú, lại là sản phẩm của Bcons phát triển - đơn vị đang được đánh giá cao về năng lực xây dựng dự án trên thị trường hiện nay, Bcons Plaza càng vượt trội hơn trong danh sách nguồn cung căn hộ trên thị trường khu vực.

Hiện nay, Dĩ An đang khẩn trương thực hiện chỉnh trang đô thị để xứng tầm với quy mô cấp thành phố và đón đầu cơ hội phát triển song hành cùng thành phố Thủ Đức. Quyết sách này của địa phương hứa hẹn sẽ không bao lâu nữa, đời sống đô thị Dĩ An sẽ khang trang, phong phú về tiện ích phục vụ tốt hơn cho người dân khu vực.

Với vị trí ngay trung tâm phát triển của Dĩ An, có nghĩa là, Bcons Plaza đang nắm giữ trong tay kim bài gia tăng về giá trị. Bởi, dự án vừa là nơi an cư hoàn hảo, vừa có khả năng sinh lợi cao, và góp phần tạo nên cộng đồng tri thức trẻ ngay khu vực cửa ngõ TP.HCM và Dĩ An.