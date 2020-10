Khó thu hồi dự án khu đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng

Theo ông Vinh, liên quan đến dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước rộng 181 ha, UBND TP đã thông qua kế hoạch để triển khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về dự án này. Trong kết luận của TTCP giao cho TP và các ngành thực hiện nội dung chính là thu hồi dự án này đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của cư dân đã mua, đặt chỗ, đặt cọc, góp vốn với chủ đầu tư với khoảng trên dưới 1.000 hộ dân trong khu vực dự án.

“Việc thu hồi theo kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ thực hiện. Nhưng trong quá trình thực hiện vướng mắc đến đâu, chúng tôi sẽ báo cáo đến đó. Theo 4 quy định về thu hồi dự án, chúng tôi đối chiếu thì hiện không rơi vào trường hợp thu hồi dự án . Hiện nay các ngành của TP theo chức năng, nhiệm vụ đang rà soát từng nội dung cụ thể và sẽ có báo cáo lại bộ, ngành để có giải pháp thế nào đó trong thực hiện”, ông Vinh nói và cũng cho rằng kết luận thu hồi nằm trong bản án của phiên tòa phúc thẩm ngày 12.5.2020. Bản án kết luận, việc thu hồi dự án phải đảm bảo quyền lợi khách hàng là “rất khó và mâu thuẫn với nhau”.

“Nếu thu hồi cũng khó đảm bảo quyền lợi khách hàng. Về chủ quan, chúng tôi cho rằng mặc dù bản án tuyên thu hồi, tuy nhiên thực trạng người dân đã vào ở nên không thể thu hồi nhà ở của người ta. Về nội dung này, trong đợt Thủ tướng làm việc với Đà Nẵng, TP đã có kiến nghị. Theo đó, kiến nghị Chính phủ có chỉ đạo, có ý kiến với các bộ ngành T.Ư tạo điều kiện cho Đà Nẵng tháo gỡ vấn đề này. Chúng tôi sẽ theo sát để thực hiện đảm bảo quyền lợi cho khách hàng đúng với bản án đã tuyên”, ông Vinh thông tin thêm.

Liên quan kết luận thanh tra về bán đảo Sơn Trà, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết TTCP đã ban hành kết luận và đã được giải mật. Về 2 dự án lô biệt thự L09 (khu biệt thự Suối Đá) và dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa đã được chuyển Bộ Công an điều tra, Sở TN-MT TP đã cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bộ Công an. Hiện nay, Sở TN-MT chưa nhận được phản hồi từ Bộ Công an về việc này.