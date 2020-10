Khởi công dự án The Residence Phú Quốc, khu lưu trú tại ‘thành phố đảo’ tương lai

The Residence Phú Quốc - “Làn gió mới” cho thị trường BĐS đảo ngọc

The Residence Phú Quốc là khu biệt thự khép kín đầu tiên và duy nhất tại thời điểm này tại trung tâm Bãi Trường, dự án được đầu tư và phát triển bởi HTĐT Corp. Sự xuất hiện của dự án đã phần nào đáp ứng sự chờ đợi của thị trường bất động sản (BĐS) Phú Quốc dịp cuối năm 2020.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Hoàng Thị Thu Hương - Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corp bày tỏ sự cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và tin tưởng trao cho HTĐT Corp sứ mệnh kiến tạo khu villas khép kín đẳng cấp bậc nhất tại khu vực Bãi Trường. Bên cạnh đó, đại diện chủ đầu tư HTĐT Corp cũng cam kết thực hiện đúng với tiến độ xây dựng đã đề ra và sẽ nỗ lực hết sức để đưa dự án trở thành tâm điểm mới làm thay đổi diện mạo của BĐS hạng sang tại khu vực Bãi Trường, Phú Quốc.

Nghi lễ khởi công với sự tham gia của đầy đủ đại diện chủ đầu tư, đại diện các ban ngành cùng các đơn vị hợp tác chính là sự cam kết trách nhiệm để cùng nhau thiết lập nên một phong vị sống mới tại The Residence Phú Quốc.

The Residence Phú Quốc tiên phong kiến tạo chuẩn mực thượng lưu

The Residence Phú Quốc vượt lên cả một điểm dừng chân, mỗi căn villas dưới sự chăm chút của chủ đầu tư đích thực là những villas bản giới hạn cho giới thượng lưu.

Với quy mô 31.000m², The Residence Phú Quốc mang đến chỉ 74 căn villas, 74 căn villas là 74 viên kim cương mang dấu ấn riêng khẳng định vị thế của từng chủ sở hữu. Các căn villas có diện tích từ 126 - 488m² được thiết kế độc đáo mang hơi thở của lối kiến trúc Tây Ban Nha thịnh vượng.

Một trong những yếu tố đưa The Residence Phú Quốc thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho mọi giá trị chính là vị trí tâm điểm tại Bãi Trường - quần thể du lịch lớn bậc nhất Phú Quốc với hàng loạt các thương hiệu mang tầm quốc tế như Intercontinental, Pullman, Park Hyatt…

Vị trí án ngữ tại trung tâm, The Residence Phú Quốc là bảo chứng đắt giá cho vị thế đẳng cấp của các chủ nhân tương lai. Tọa lạc tại mặt tiền cung đường tỉ đô, lộ giới 68m, dài 20km nối liền trung tâm Dương Đông đến An Thới giúp cư dân tương lai của The Residence Phú Quốc dễ dàng di chuyển đến sân bay cũng như kết nối các tiện nghi sẵn có của khu vực.

Với sứ mệnh tiên phong cho một phong vị cuộc sống mới, The Residence Phú Quốc mang đến sự giao thoa tinh tế giữa cuộc sống nghỉ dưỡng thượng lưu ngay chính trong ngôi nhà của mình.

HTĐT Corp mang đến hệ thống tiện ích nội khu all-in-one cho mọi nhu cầu nghỉ dưỡng - an cư - trải nghiệm như tòa nhà thương mại dịch vụ, công viên nội khu, khu Clubhouse với hồ bơi, khu BBQ...

Vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đa dạng, The Residence Phú Quốc hứa hẹn sẽ trở thành khu biệt thự khép kín đẳng cấp đầu tiên của Phú Quốc và là nơi lý tưởng cho mỗi khách hàng mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai tại thành phố đảo tương lai.