Không nên phát triển thêm nhiệt điện than sau 2020

Tại hội thảo, GreenID công bố nghiên cứu “Bảng thiết kế cho tương lai năng lượng sạch của VN”. Nghiên cứu chỉ ra rằng sau năm 2020, VN có khả năng không cần xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới mà vẫn duy trì hệ thống năng lượng an toàn với giá cả hợp lý. Các nghiên cứu được tính toán dựa theo nhu cầu năng lượng tương lai của VN và mục tiêu của Thỏa thuận Paris - cắt 30 GW điện than, tương đương với đưa ra khỏi quy hoạch 25 nhà máy điện than.



Việc giảm 30 GW tránh đốt khoảng 70 triệu tấn than mỗi năm, tương ứng với 7 tỉ USD/năm cho việc nhập khẩu than, giảm phát thải khoảng 116 triệu tấn CO 2 /năm so với Quy hoạch điện 7 điều chỉnh, giúp VN thực hiện đúng với mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Giảm ô nhiễm không khí và nguồn nước, ước tính sẽ giúp tránh được khoảng 7.600 ca tử vong sớm hằng năm từ năm 2030 so với Quy hoạch điện 7 điều chỉnh.