Khu biệt lập cao cấp hàng đầu Bình Dương: Khẳng định đẳng cấp thượng lưu

Bắt kịp xu thế, đáp ứng nhu cầu

Từ nửa cuối 2019 đến nay, Bình Dương liên tục dẫn đầu thị trường BĐS phía Nam với mức độ quan tâm ngày càng tăng và hàng loạt dự án được triển khai. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của thị trường này khi nhiều năm qua Bình Dương liên tục nắm giữ những kỷ lục phát triển kinh tế xã hội gồm: top 3 tỉnh thành có vốn FDI cao nhất cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao bậc nhất cả nước lên tới 80,1% (tính đến năm 2019), thu nhập bình quân đầu người hàng đầu cả nước đồng thời là nơi đầu tiên của Việt Nam nằm trong top 21 thành phố thông minh nhất thế giới.

Tốc độ tăng trưởng như “vũ bão” tạo nên áp lực nhà ở tại các khu vực trọng điểm công nghiệp. Theo thống kê hàng năm, lượng lao động nhập cư về Bình Dương khoảng 90.000 người, cùng với hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và hơn 1 triệu công nhân kỹ sư - kỹ thuật cao trong nước. Chưa kể hàng ngàn doanh nghiệp dịch vụ mới thành lập kéo theo lượng lớn doanh nhân. Tuy nhiên, thị trường Bình Dương chỉ đang xuất hiện các dự án căn hộ và đất nền. Dòng sản phẩm cao cấp, định vị thương hiệu chủ nhân như các khu compound lại gần như bỏ ngỏ với nguồn cung cực kỳ nhỏ giọt. Trong bối cảnh này, khu biệt lập The Standard Central Park do tập đoàn An Gia phát triển với các giá trị khác biệt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ bắt kịp xu thế, đáp ứng nhu cầu và ra mắt vào thời điểm “vàng”.

Sản phẩm nhà ở thấp tầng cao cấp còn bỏ ngỏ tại Bình Dương

Dự án The Standard Central Park có tổng quy mô gần 7 ha, cung cấp gần 400 sản phẩm, nhà liền kề và shophouse. Tiền thân là khu nhà ở Lê Gia, đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại Bình Dương đã sở hữu pháp lý hoàn chỉnh. Không dừng lại ở đó, sức hút và giá trị của dự án còn đến từ vị thế vàng “trung tâm của 4 thành phố”, tọa lạc ngay mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10. Đây là khu dân cư hiện hữu nằm giữa các khu công nghiệp lớn và tâm điểm của 4 thành phố: Biên Hòa - Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một. Với vị thế đặc biệt này, The Standard Central Park sẽ là điểm an cư và đầu tư lý tưởng của hàng ngàn chuyên gia, doanh nhân đang công tác tại Bình Dương và cả Biên Hòa.

Phối cảnh The Standard Central Park - khu biệt lập đẳng cấp hàng đầu Bình Dương

Với hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, lộ giới thông thoáng, chỉ trong bán kính 15 phút di chuyển cư dân không chỉ dễ dàng đến nơi làm việc mà còn có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các khu du lịch,…

Đặc quyền thượng lưu

Ngày nay, vị thế khác biệt của người thành đạt được thể hiện tinh tế, khéo léo qua không gian sống. Một “dinh thự” sang trọng, biệt lập, tiện ích đỉnh cao chính là chiếc “vương miện” thể hiện đẳng cấp.

Định vị là khu biệt lập đẳng cấp hàng đầu Bình Dương, The Standard Central Park mang đến chuẩn mực sống mới cho cộng đồng doanh nhân thành đạt, khẳng định - nâng tầm đẳng cấp trong phong cách sống của các chủ nhân.

An Gia và các đối tác chiến lược đồng hành trong chuỗi dự án khu biệt lập The Standard

Để hiện thực hóa những tiêu chuẩn này, An Gia đã mạnh tay chi tới 1.200 tỉ đồng phát triển khu biệt lập với không gian sống tối ưu và với khối tiện ích xứng tầm thượng lưu dành cho những chủ nhân danh giá. Nổi bật là clubhouse phong cách resort được đầu tư 5 triệu USD cận kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000 m² tích hợp nhiều dịch vụ như: hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng thể thao đa năng, sauna, lounge, cửa hàng tiện ích,… Đặc biệt, lần đầu tiên trong phân khúc nhà ở thấp tầng thương hiệu Standard ở Bình Dương xuất hiện thiết kế lệch tầng thông minh, tối ưu hệ thống thông gió và ánh sáng tự nhiên, nâng chiều cao phòng khách lên gần 5m tạo ra không gian sống chất lượng hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thông thường.

Không chia sẻ tiện ích với cư dân bên ngoài, tất cả hạng mục được triển khai khép kín và chỉ phục vụ duy nhất một đối tượng là cư dân sinh sống nội khu. Sự riêng tư của gia chủ được bảo đảm tuyệt đối bởi hệ thống an ninh 24/24, dịch vụ quản gia All in One.

Chất lượng và tiến độ dự án tiếp tục được đảm bảo bởi các đối tác chiến lược của An Gia như: Creed Group (đồng phát triển), Ricons (lĩnh vực thi công xây dựng), VPBank (ngân hàng) và Nam Hưng Land, DKRS (đối tác phân phối chiến lược)… Đáng chú ý, The Standard Central Park sẽ được quản lý bởi Hoosiers, giúp cư dân tận hưởng chất lượng dịch vụ đến từ Nhật Bản - đất nước khắt khe nhất về tiêu chuẩn sống.