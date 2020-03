Khu đô thị mới Đông Tăng Long: Sự lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống hiện đại

Sự hoàn thiện và đồng bộ về hạ tầng giao thông kết nối với các vùng lân cận được nhà nước đầu tư bài bản, nhanh chóng, hiện đại, đã tạo ra làn sóng kích thích các chủ dự án lớn mạnh dạn đầu tư, biến khu Đông thành một khu đô thị (KĐT) hiện đại với các siêu dự án tầm cỡ, hút giới đầu tư và người dân về đầu tư, sinh sống tạo nên một bức tranh sống động cho bất động sản (BĐS) nơi đây.

Hòa mình vào làn sóng đó, KĐT mới Đông Tăng Long, với quy mô lên đến 159,36 ha do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, tọa lạc ở phường Trường Thạnh, Q.9, TP.HCM là vị trí vàng, vượng tài - đắc lộc, tiếp giáp với 4 tuyến đường huyết mạch: Nguyễn Duy Trinh (30 m), Lã Xuân Oai (40 m), Liên Phường (60 m) và Vành đai 3 (120 m), còn là nơi giao thoa của 4 loại hình giao thông: Thủy - Bộ - Không - Sắt (Đường thủy: Cụm cảng sông Đồng Nai: Thị Vải, Cái Mép, cảng Cát Lái. Đường bộ: Đại lộ Đông Tây, Vành Đai 2, Vành Đai 3, Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Liên Phường, Nguyễn Duy Trinh, Lã Xuân Oai. Đường không: Sân bay Tân Sơn Nhất, Sân bay Quốc tế Long Thành. Đường sắt: Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên - Nhơn Trạch đang triển khai). Nên từ KĐTM Đông Tăng Long cư dân chỉ mất từ 15 phút đến 25 phút để đi đến trung tâm Q.1, Q.2 hay Phú Mỹ Hưng… rất nhanh chóng và thuận lợi.

Tọa lạc ngay cạnh trung tâm tài chính Q.9, KĐT là tâm điểm được bao quanh bởi: KCN cao, khu đào tạo đại học cấp thành phố, sân golf Rạch Chiếc, sân golf Thủ Đức, Bệnh viện đa khoa Thành phố, khu du lịch Suối Tiên…

Mặc dù dự án có quy mô lớn, nhưng mật độ xây dựng thấp, chỉ khoảng 40% gồm: 13,61 ha đất cao tầng, 54 ha đất thấp tầng. Là KĐT có mô hình nhà ở đa dạng: Biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liên kế, căn hộ cao cấp, nên người mua sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của mình. Với hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thành đến 90% gồm: hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, PCCC hiện đại... Các tuyến đường lớn đã có rất nhiều cư dân về sinh sống. Hiện tại, dự án đang tiếp tục triển khai thi công giai đoạn tiếp theo các hạng mục: biệt thự song lập, nhà phố được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu mặt thoáng, gần gũi thiên nhiên, cũng như các hạng mục dịch vụ tiện ích nội khu.

Về sống tại đây, cư dân sẽ được thụ hưởng những tiện ích lý tưởng với: hồ cảnh quan sinh thái có diện tích mặt nước rộng 7 ha nằm trong lòng công viên cây xanh tập trung 19 ha đang triển khai, là một trong những hồ tự nhiên lớn nhất tại TP.HCM và xứng đáng được coi là “lá phổi xanh” của dự án và toàn khu Đông, các cụm tiểu công viên được trải đều trong toàn khu. Về mảng giáo dục, y tế cộng đồng, giải trí, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ đang có rất nhiều nhà đầu tư trong nước, lẫn quốc tế quan tâm và muốn đầu tư tại đây.

Hiện nay, BĐS khu Đông ngày một tăng giá bởi nguồn cung BĐS đang trong kỳ khan hiếm, do Tp.HCM siết chặt các thủ tục pháp lý xin đầu tư dự án. Trong khi nhu cầu nhà ở tại khu Đông luôn “nóng sốt”, do tính kết nối vùng ngày càng thuận lợi. Tuy giá giao dịch BĐS khu Đông có xu hướng tăng cao nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của cả khách trong nước lẫn ngoại quốc, bởi giá bán tăng theo thực trạng của hạ tầng, do đó tính thanh khoản luôn đạt tỷ lệ hơn 90%.

Với rất nhiều “điểm cộng” nên KĐT mới Đông Tăng Long chính là sự lựa chọn lý tưởng cho cả giới đầu tư, lẫn cư dân có nhu cầu an cư tại một KĐT tiện ích, hiện đại, không gian sống xanh mát, an lành, phù hợp với mọi lứa tuổi.