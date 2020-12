Khu Nam Sài Gòn xuất hiện ốc đảo xanh với quy mô 9 tòa tháp

Đây là mô hình ốc đảo đầu tiên tại khu Nam TP.HCM sở hữu tầm nhìn toàn cảnh cầu Phú Mỹ và khu đô thị Phú Mỹ Hưng sầm uất, dự án được đầu tư xây dựng bởi “đại gia trẻ bất động sản” Sunshine Group.

Sau hàng loạt thành công tại miền Bắc, đặc biệt là chuỗi dự án “thành phố cầu vồng” kéo dài từ Cầu Long Biên đến Ciputra - trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất Hà Nội. Sunshine Group tiến vào thị trường miền Nam với Sunshine City Sài Gòn - Thiên đường ốc đảo nhiệt đới giữa lòng khu Nam.

Cụ thể, Sunshine City Sài Gòn gồm tổ hợp resort 9 tòa tháp có quy mô hơn 3.000 căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Dự án được bao bọc bởi diện tích cây xanh mặt nước khổng lồ hơn 10.000 m² ngay trong khuôn viên dự án.

Hồ nước bao quanh các dự án sâu từ 0,5 - 2 m có vai trò điều tiết không khí, nâng tầm cảnh quan dự án và khu vực. Nước hồ quanh năm luôn sạch và xanh mát bởi chủ đầu tư xây dựng hệ thống lọc nước hiện đại hàng đầu thế giới xử lý thường xuyên.

Hơn hết, dự án còn có không gian mặt nước rộng mênh mông sẽ được bố trí sát tận thềm nhà. Với mô hình ốc đảo nhiệt đới này, Sunshine City Sài Gòn là một trong những dự án sở hữu diện tích mặt nước và cây xanh lớn bậc nhất Sài Gòn.

Nhận định về vấn đề môi trường tại các thành phố lớn như TP.HCM hiện nay, chủ đầu tư chia sẻ: “Giải pháp bền vững dành cho môi trường nói chung và mỗi cư dân trong Sunshine City Sài Gòn nói riêng chính là việc duy trì một môi trường nhiều cây xanh. Chúng tôi mong muốn mang đến cho cư dân một trải nghiệm tốt nhất trong bầu không khí trong lành”, người đại diện nhấn mạnh. Minh chứng cho lời hứa của chủ đầu tư, hiện Sunshine City Sài Gòn là dự án có diện tích cây xanh và mặt nước lớn bậc nhất khu Nam Sài Gòn với hàng trăm vườn cây chủ đề.

Sunshine Group hiểu được bất lợi của các căn trong tại các tầng cao và mong muốn mang đến cho tất cả cư dân những trải nghiệm tốt nhất. Sunshine City Sài Gòn còn gây ấn tượng khi sở hữu gần 100 khu vườn ngay trong lòng dự án để đảm bảo cây xanh mặt nước tiếp cận từng thềm nhà, kể cả căn hộ sâu nhất. Các vườn nhiệt đới tại Sunshine City Sài Gòn được thiết kế đa phong cách với: vườn hoa hồng, vườn thiền phong cách Nhật Bản, vườn thủy cực với những hồ nước đầy cá, vườn hoa lan, vườn xương rồng, vườn hoa ôn đới…

Được biết, mỗi khu vườn trong lòng tòa nhà có diện tích gần 80m², tương đương với 1 căn hộ 2 phòng ngủ, tức Sunshine Group đã chấp nhận hy sinh một lượng lớn diện tích xây dựng thương phẩm với tổng trị giá khoảng 500 tỉ đồng. Đây là một trong những chiến lược mà không phải chủ đầu tư nào cũng đủ tâm và tầm để chấp nhận khoản đầu tư lớn như vậy.

Trong khuôn viên cây xanh, chủ đầu tư trang bị thêm nhiều tiện ích với phong cách khác nhau, tạo nên không gian sống lý tưởng, nơi mà cư dân ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy không gian giải trí cho chính mình.

Tại Sunshine City Sài Gòn, đa số các khu tiện ích ngoài trời đều được bố trí tại những không gian rộng thoáng ven hồ, đảm bảo bầu không khí mát mẻ và thoáng đãng. Không những thế, tại sân thượng của mỗi toà và ngay trong lòng các tầng căn hộ, tiện ích nội khu được bố trí đều khắp, tạo nên một resort nghỉ dưỡng đẳng cấp với hơn 70 tiện ích.

Cụ thể, Sunshine City Sài Gòn đầu tư hàng loạt công viên vui chơi ngoài trời và trong nhà với nhiều tiện ích dành riêng cho gia đình có trẻ nhỏ. Đây sẽ là nơi các bé có thể tự do khám phá, phát triển trí tưởng tượng đồng thời tạo cho bé cảm giác an toàn vì tất cả đều ở trong khuôn viên dự án, đảm bảo an ninh.

Nhiều tiện ích dành cho người lớn tuổi cũng được trang bị, điển hình như khu vườn đá theo phong cách Nhật Bản, thu hút được cư dân lớn tuổi, thích thú cây cỏ thiên nhiên. Sunshine City Sài Gòn thực hiện hoá giấc mơ về không gian xanh ngay trong lòng thành phố, phá vỡ khái niệm chung cư thành phố chỉ là 4 bức tường ngột ngạt, nóng bức.

Tầng thượng cũng là nơi tập trung hàng loạt nhà hàng, cà phê thượng uyển. Không gian nhà hàng sang trọng kết hợp với khu vườn chân không tạo nên cảnh quan ấn tượng. Từ đây, cư dân có thể cùng bạn bè và gia đình tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng như resort ngay chính căn hộ của mình.

Đến nay, tòa S1 của dự án Sunshine City Sài Gòn đã hoàn thiện và chuẩn bị những bước cuối cùng để bàn giao đến tay khách hàng. Cuối tháng 11 vừa qua, toà tháp thứ hai của dự án cũng đã chính thức ra mắt thị trường.