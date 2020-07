Kích cầu tiêu dùng hậu Covid-19, mô hình ‘đàn sếu bay’ của tỉnh Đồng Tháp

Trong các ngày từ 2 - 5.7 tại TP.HCM đang diễn ra chương trình Kích cầu tiêu dùng năm 2020 với quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, bao gồm trên 700 gian hàng và 500 doanh nghiệp tham gia đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Có 90% số doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ thực hiện các hoạt động khuyến mãi hàng hóa. Các doanh nghiệp tham gia được phép khuyến mãi vượt mức 50% giá trị hàng hóa, thậm chí lên tới 90%. Theo Công ty An Khang Land - đơn vị cho mượn mặt bằng tổ chức Chương trình Kích cầu tiêu dùng 2020, sau khi chương trình kết thúc, công ty tiếp tục duy trì khu nông sản - đặc sản Việt trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm - nhằm hỗ trợ người nông dân, nhà vườn, các DN đến từ 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Các DN tham gia chương trình sẽ được sử dụng mặt bằng miễn phí liên tục trong 6 tháng, được An Khang Land hỗ trợ về truyền thông. DN đăng ký gian hàng sau ngày 5.7 liên hệ: Công ty CP ĐT TM DV An Khang Land Ms Nguyễn Thơ - Điện thoại: 0938614589, Email: thont@gigamall.com.vn