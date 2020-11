Kiện Ban quản trị vì bị chó cắn

Ngày 2.11, chị Hà, một cư dân tại khu dân cư Him Lam Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh, TP.HCM), cho biết đã nộp đơn khởi kiện Ban quản trị chung cư Him Lam Nam Sài Gòn và bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung. Đồng thời yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng vì bị chó cắn.

Theo và Hà, vào khoản 19h30 ngày 4.8.2020, khi bà đang đi tập thể dục ở khu vực đường nội bộ trong khuôn viên khu dân cư Him Lam Nam Sài Gòn đến khu vực cánh gà lô D thì gặp bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung (nhà 1.05 lô A) dắt chó đi dạo. Khi còn cách nhau khoản 1 mét thì bất ngờ chó của bà Nhung lao chồm lên cắn vào đùi phải của bà, khiến bà Hà chảy máu.

Lo sợ bị lây nhiễm bệnh dại dẫn đến mất mạng, bà Hà phải thuê xe đến Viện Pasteur TP.HCM để khám, chích vắc-xin ngừa bệnh dại. Do ảnh hưởng của tác dụng phụ vắc-xin ngừa bệnh dại cùng với sốc tâm lý nên toàn thân cứ đau nhức, buồn nôn, chóng mặt…

Khi sự việc chó của bà Nhung lao vào cắn bà Hà thì có 2 bảo vệ chung cư trông thấy nên đã lập biên bản sự việc trình báo cho Ban quản lý, Ban quản trị chung cư. Thế nhưng, đã nhiều ngày trôi qua, Ban quản trị chung cư Him Lam Nam Sài Gòn vẫn không có ý kiến gì đối với sự cố cư dân bị chó nuôi trái phép trong chung cư gây hại, cũng không động thái gì chấn chỉnh việc cư dân nuôi gia súc trong chung cư. Đặc biệt, biên bản ghi nhận sự việc ngày 4.8.2020 đã bị ai đó ghi thêm vào nội dung sai sự thật: “Hai bên đã thỏa thuận xong về việc bồi thường. Chị Tuyết Nhung sẽ thanh toán các khoản phí chích ngừa của chị Hà” ở phần đề xuất sau khi các bên liên quan đã ký vào biên bản. Trong khi đó, Biên bản ghi nhận sự việc ngày 4.8.2020 ngay tại thời điểm các bên liên quan ký vào không có nội dung này.

Chó vẫn để thả rông và "tè" bậy ở khu dân cư Him Lam Nam Sài Gòn

“Việc bà Nhung nuôi chó trong chung cư , dắt chó đi dạo không đảm bảo an toàn dẫn đến gây hại cho người khác là trái pháp luật. Ban quản trị chung cư Him Lam Nam Sài Gòn cũng không hề có ý kiến gì đối với sự cố cư dân bị chó nuôi trái phép trong chung cư gây hại, cũng không có động thái gì chấn chỉnh, cấm cư dân nuôi gia súc trong chung cư. Thậm chí vô trách nhiệm khi cho phép bà Nhung chuyển nhà, chuyển đồ đạc ra khỏi chung cư rời đi nơi khác khi sự việc chưa được giải quyết rốt ráo… Ban quản trị chung cư đã vi phạm các quy định của pháp luật. Chính vì vậy tôi đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, buộc chủ vật nuôi là bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung bồi thường thiệt hại cho tôi một trăm triệu đồng. Đồng thời buộc Ban quản trị chung cư Him Lam Nam Sài Gòn liên đới cùng bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung bồi thường thiệt hại cho tôi.