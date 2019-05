Kiến nghị xuất khẩu 2 triệu tấn than

Cụ thể, cuối tháng 4 vừa qua, bộ này tiếp tục kiến nghị Thủ tướng kế hoạch xuất khẩu than năm 2019 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN ( TKV ) và Tổng công ty Đông Bắc, trong đó có kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận cho TKV trong năm nay được xuất khẩu 2 triệu tấn than, gồm 700.000 tấn than cục và 1,3 triệu tấn than cám 1, 2, 3. Tổng công ty Đông Bắc sẽ xuất khẩu 50.000 tấn, nếu được chấp thuận, gồm 30.000 tấn than cục và 20.000 tấn than cám 1, 2, 3.