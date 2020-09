Kiến trúc xanh: Câu chuyện gắn liền với môi trường xanh

Biến đổi khí hậu: hồi chuông cảnh báo đã gióng lên

Thế giới đã và đang phát đi những thông điệp nhằm giảm lượng khí CO 2 thải ra môi trường, giữ nhiệt độ không tăng quá 2 độ C (giới hạn ở 1,5 độ C) so với trước thời kỳ công nghiệp. Năm 2019, lời kêu gọi về môi trường được nhấn mạnh hơn trên toàn cầu.

Hệ quả gây ra nhiều thiên tai như bão Idai ở Mozambique, bão Hagibis ở Nhật Bản, nóng kỷ lục ở châu Âu, cháy rừng ở California và Úc, lũ lụt ở Venice - Ý và nhiều thiên tai khác. Ngoài ra, nhiều sinh vật biến mất hoặc trên đà tuyệt chủng. Tại Việt Nam, chỉ tính năm 2020 đã xảy ra hiện tượng mưa đá, khô hạn nhiều nơi, nắng nóng kéo dài.

Ngoài làm thiệt hại kinh tế, biến đổi khí hậu và thiên tai còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống con người. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh con người cần nghiêm túc ngưng hoặc hạn chế ngay các nguồn cơ gây biến đổi khí hậu. Về vĩ mô, nhiều nước trên thế giới đã không dùng các nguyên liệu hóa thạch, hạn chế tối đa việc phá hủy hệ sinh thái như chặt phá rừng nguyên sinh, cấm khai thác các sinh - động vật quý hiếm… Về vi mô, mỗi người cần ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất.

Cần trở về nguyên bản với chỉ hai từ “Thiên nhiên”

Trước thực trạng trái đất nóng dần lên, thiên tai liên miên thì hiện tại và tương lai của kiến trúc hiển nhiên phải là những ngôi nhà rước thiên nhiên vào tận thềm cửa, cảm nhận sự tươi mát của cỏ cây, hoa lá, sông hồ trong từng hơi thở.

Thiên nhiên len lỏi trong từng ngõ ngách

Vậy kiến trúc xanh, căn hộ xanh là gì và thiên nhiên có tác dụng thế nào đến môi trường?

Không cần phải là các khái niệm xa xôi, mà căn hộ xanh, kiến trúc xanh hiểu một cách đơn giản nhất, đó là đưa thiên nhiên vào cuộc sống con người một cách gần gũi nhất.

Xét trên khía cạnh tinh thần, thiên nhiên (cỏ, cây, hoa lá, biển, núi non, sông hồ…) luôn có vai trò quan trọng trong đời sống. Đứng trước cỏ cây, tất cả muộn phiền, lo toan của đời sống thường ngày sẽ trở nên dịu nhẹ, an yên hơn. Một số nghiên cứu cho thấy tản bộ trong công viên tràn ngập cây xanh sẽ giúp giảm lo âu, căng thẳng và các suy nghĩ tiêu cực, đồng thời tái tạo năng lượng sống tích cực và cảm hứng làm việc.

Hơn nữa, cây xanh cung cấp dưỡng khí ô xy cho con người và động vật, làm giảm lượng khói bụi bằng cách hấp thu các nhân tố gây ô nhiễm môi trường như NO 2 , CO 2 , SO 2 … Cây xanh tạo nguồn gió tốt, giúp điều hòa nhiệt độ trong không khí, giảm đáng kể lượng tiêu thụ điện năng cho các hộ gia đình, đồng thời tránh sạt lở, tránh bào mòn bề mặt đất, gia tăng trữ lượng nước ngầm, giảm tình trạng ngập lụt vào mùa mưa tại các đô thị lớn.

Hiện nay, không khó để có thể cảm nhận rõ xu hướng kiến trúc xanh đối với người dân toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ý thức được tầm quan trọng của thiên nhiên đối với môi trường và sức khỏe, người dân luôn cố gắng thiết lập cây xanh, cảnh quan vào ngôi nhà của mình. Với người có thu nhập cao, họ bố trí mảng xanh là những khu vườn với nhiều giống cây to nhỏ khác nhau, có hồ cá, thác nước… Với cư dân không thể sở hữu không gian sống đủ rộng, họ cũng tận dụng từng centimet diện tích bằng cách trồng những chậu cây cảnh vừa và nhỏ tại ban công, logia hay thậm chí ngay tại phòng khách của gia đình.

Picity High Park: Căn hộ xanh tạo dấu ấn cho BĐS phía Tây Sài Gòn

Với Picity High Park, cư dân không phải tận dụng từng diện tích nhỏ mới có thể sống chan hòa cùng thiên nhiên vì chủ đầu tư dành tới 1/3 quỹ đất trong tổng số 8,6 hecta để phát triển mảng xanh. Tại đây, công viên - lá phổi thứ 2, được phân bố hài hòa tại 6 tòa tháp, đem lại nguồn gió mát cho 100% căn hộ.

Picity High Park có mức chào bán dự kiến trong khoảng trên dưới 2 tỉ đồng/căn

Căn hộ xanh Picity High Park chắc chắn sẽ là nơi mà ai ai cũng mong quay trở về sau mỗi ngày, bởi nơi đó thiên nhiên tràn ngập trong từng hơi thở, chạm dịu nhẹ đến từng thanh âm cuộc sống.

Picity High Park còn ghi dấu ấn vì đây là dự án có quỹ đất lớn bậc nhất khu Tây hiện nay

Ngoài yếu tố cây xanh giúp môi trường cải thiện tốt hơn, Picity High Park còn tạo dấu ấn cho thị trường BĐS khu Tây thành phố với 2.500 căn hộ cao cấp, thỏa mãn nhu cầu sống tiện ích của khoảng 10.000 dân, góp phần “hạ nhiệt” nguồn khan căn hộ vừa túi tiền hiện nay.