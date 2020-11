Kinh doanh vàng cũng giảm doanh thu, lợi nhuận

Doanh thu thuần trong tháng 10 của PNJ đạt 1.827 tỉ đồng và lãi sau thuế 175 tỉ đồng, lần lượt tăng 6,5% và 35% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 13.495 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 817 tỉ đồng, tương ứng tăng 0,7% nhưng giảm 13% so với cùng kỳ. Kênh bán lẻ của PNJ có doanh thu tháng 10 tăng trưởng 17,5%, trong khi doanh thu sỉ giảm 16,1% (lũy kế giảm 25,7% trong 10 tháng qua) do sức mua thị trường trang sức thấp so với cùng kỳ.