Bộ TN-MT đề nghị Hà Giang xử lý vi phạm tại mỏ sắt Suối Thâu

10 năm cấp phép chưa đưa mỏ vào hoạt động

Văn bản nêu rõ yêu cầu này thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình. Bộ đề nghị UBND tỉnh Hà Giang phối hợp xử lý dứt điểm những tồn tại, vi phạm của Công ty CP thép An Khang tại mỏ sắt Suối Thâu tại xã Minh Sơn, H.Bắc Mê.

Theo Bộ TN-MT, sau 10 năm tính từ ngày các giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, Công ty CP thép An Khang chưa hoàn thành công tác xây dựng cơ bản mỏ, đưa mỏ vào khai thác; không lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực thép khai thác các năm từ 2015 - 2019. Bên cạnh đó, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản giai đoạn trên chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành dự án.

Bộ TN-MT cũng chỉ ra, việc thu hồi, chế biến quặng sắt trong quá trình xây dựng tuyến đường mở vỉa tại khu vực thân quặng 1 và thân quặng 2 nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đồng thời, việc thi công xây dựng tuyến đường mở vỉa cho thân quặng 2 theo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở điều chỉnh khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Hà Giang, chưa hoàn thành thủ tục về đất đai nhưng đã tiến hành xây dựng cơ bản mỏ tại khu vực thân quặng 1.

UBND tỉnh Hà Giang phải rà soát, xử lý, báo cáo Chính phủ

Bộ TN-MT đề nghị rà soát việc khai thác khoáng sản tại khu vực thân quặng 1 khi giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn; kiểm tra việc Công ty CP thép An Khang chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án đã được cấp phép, chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với khu vực thân quặng 1.

Bộ TN-MT cũng chỉ ra, Công ty CP thép An Khang chưa thực hiện đầy đủ việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường do tính thêm trượt giá đối với giai đoạn trước năm 2021 và thêm tiền ký quỹ của năm 2021 đối với các giấy phép còn lại; chưa kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng quặng đã thu hồi. UBND tỉnh Hà Giang cho rà soát toàn bộ giấy phép khai thác khoáng sản do địa phương này cấp phép. Đồng thời, tính toán chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò phải hoàn trả đối với các trường hợp phải hoàn trả theo quy định.

Bộ TN-MT đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo Sở TN-MT Hà Giang, khẩn trương hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ, đóng cửa mỏ tại thân quặng 1 của Công ty CP thép An Khang. Đồng thời, trình UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt, làm cơ sở để công ty thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Giang cần rà soát, xem xét xử lý theo quy định đối với những tồn tại, vi phạm của Công ty CP thép An Khang tại các dự án khai thác quặng sắt đã được UBND tỉnh Hà Giang cấp phép tại khu vực xã Minh Sơn và xã Giáp Trung, H.Bắc Mê.