Động lực tăng trưởng cổ phiếu SHB đến từ đâu?

Ngoài ra việc này cũng giúp cổ phiếu SHB còn rất nhiều dư địa tăng trưởng.

Tăng trưởng tích cực

Theo công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 của SHB, tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỉ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ) và 1.700 tỉ đồng (tăng 113,5% so với cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 28,6% kế hoạch năm 2021 (5.830 tỉ đồng), nhờ tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập lãi thuần (tăng 32% so với cùng kỳ), thu nhập ngoài lãi (tăng 98% so với cùng kỳ), CIR giảm mạnh về mức 34,9% từ 58% trong quý 1/2020.

Theo ước tính của Công ty CP chứng khoán SSI, năm 2021 SHB có thể đạt 6.060 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 85,5% so với cùng kỳ) dựa trên tăng trưởng tín dụng và huy động là 20% và 18% so với cùng kỳ. Trong năm 2021 ước tính SHB sẽ xử lý mua trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Nợ xấu giảm dần, chất lượng tín dụng tốt và sự tăng trưởng mạnh của vốn chủ sở hữu giúp SHB có thể tăng tốc về quy mô và lợi nhuận, ROE dự kiến cải thiện lên 15-16% (từ 10-13% trong các năm trước).

Kế hoạch tăng trưởng bứt phá năm 2021

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra tháng 5 vừa qua, SHB đặt mục tiêu đầy tự tin cho năm 2021. Theo đó, SHB đưa ra 2 kịch bản kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Kịch bản 1, trong trường hợp ngân hàng hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3/2021, phần vốn tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh sẽ góp phần tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng, dự kiến đạt 6.128 tỉ đồng, tăng 87% so với năm trước. Kịch bản 2, SHB hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trong quý 4/2021, kế hoạch lợi nhuận dự kiến ở mức 5.828 tỉ đồng, tăng 78%.

SHB là ngân hàng vốn hóa lớn còn trống room ngoại. Trong đợt review tháng 5, cổ phiếu SHB đã được thêm vào rổ danh mục của chỉ số MSCI Frontier Market Index (chỉ số tham chiếu cho quỹ MSCI Frontier Markets Index ETF). Hiện tại, SHB đã thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là không quá 20% vốn điều lệ; chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.

SHB cũng cho biết ngân hàng đã lựa chọn được 2-3 đối tác nước ngoài lớn để đàm phán thoái vốn tại SHB FC. Đồng thời, đặt mục tiêu chuyển nhượng vốn tại SHB Lào và SHB Campuchia cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây được xem là bước đi chiến lược đảm bảo đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng tầm SHB lên một vị thế mới.

Hiện nay SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình xin Ngân hàng nhà nước phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, trong đó chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10,5% bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28, giá chào bán dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 26.674 tỉ đồng năm 2021. Nếu kế hoạch được thông qua thì đây thực sự là một cơ hội đầu tư hấp dẫn bởi ngoài việc được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông còn có quyền được mua cổ phiếu phát hành thêm với sự ưu đãi tuyệt đối về giá bán.

Dư địa tăng trưởng vẫn còn

Thống kê cho thấy từ đầu năm 2021, cổ phiếu SHB đã tăng gấp 2 lần, hơn 29.000 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch gần nhất (sáng 14.6). Có thể thấy, đà tăng này của cổ phiếu SHB không chỉ gắn liền với sóng tăng của ngành ngân hàng trong thời gian qua mà còn liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 1/2021 của SHB.

Trong một báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết, cổ phiếu ngân hàng vẫn sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới, do có lợi thế về mặt thanh khoản và các thông tin hỗ trợ.

Đồng quan điểm, báo cáo triển vọng ngành ngân hàng vừa được công bố của Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cũng đưa ra nhận định, các ngân hàng sẽ chứng kiến tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và kiểm soát tốt chất lượng tài sản sau dịch bệnh. Theo chứng khoán BSC, định giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng, tuy nhiên vẫn ở mức hấp dẫn.

Trên thị trường cổ phiếu SHB đang giao dịch tích lũy tạo nền giá quanh khu vực 29.000 đến 30.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản duy trì ổn định trung bình trên 20 đến 40 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Hiện tại khối lượng giao dịch giả, có xu hướng tích lũy và hấp thụ tốt lực cung của nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn.

Trong trung hạn cổ phiếu vẫn đang ở xu hướng tăng giá và theo lý thuyết sóng Eliot thì SHB đang nằm ở sóng (III) trên đồ thị tuần. Có thể hiện tại SHB đang bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn (sóng IV) trước khi bước vào nhịp tăng giá tiếp theo (sóng V) trung hạn hướng tới vùng giá mục tiêu 36.500 đồng/cổ phiếu.