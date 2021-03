Kỳ 3: 'Thập niên vàng' của kinh tế Việt Nam hậu Covid-19

Theo TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 có nhiều nội dung đổi mới, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay

Phát triển kinh tế thông qua thương mại điện tử và kinh tế số

Theo dự thảo Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 có ba mục tiêu mang tính chiến lược gồm: đột phá về thể chế, đột phá nguồn nhân lực, đột phá về hạ tầng. Việt Nam kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7%/năm. Trong đó, GDP/người thực tế giai đoạn này đạt 4.700 - 5.000 USD (năm 2020, GDP/người là 3.521 USD). Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, GDP/người giá thực tế đạt khoảng 7.500 USD; mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Nhờ thành công trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh, tận dụng tốt cơ hội ngoại thương với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có sự “kết nối” với nhiều nước trên thế giới, trong đó đặc biệt là hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Singapore trên lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số.

Thương mại điện tử và kinh tế số là 2 ngành trọng tâm để phát triển kinh tế

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã thâm nhập mọi mặt của đời sống xã hội, từ những ứng dụng mua sắm trực tuyến như Amazon, Lazada, Alibaba…; mạng xã hội Twitter, Instagram, Tik Tok và Facebook đến ứng dụng đặt xe như Grab, Gojek. Trong khu vực Châu Á, các nước có thâm niên nhiều năm và có nền kinh tế số phát triển như Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc có thể đem đến nhiều kinh nghiệm hữu ích giúp nền kinh tế Việt Nam hướng đến phát triển nền kinh tế số linh hoạt và hiệu quả, qua đó giúp tăng cường năng lực cạnh tranh.

Là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, ông Bùi Đức Tuệ tiết lộ nhiều lý do vì sao Singapore thu hút nhiều đầu tư FDI. Đầu tiên, quốc đảo sư tử từ lâu được xem là trung tâm kinh tế tài chính của Đông Nam Á, nhiều chính sách mở cửa thông thoáng và thường các ngân hàng nổi tiếng trên thế giới đặt trụ sở tại đây, cơ sở hạ tầng được xếp loại hiện đại nhất thế giới. Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân và nhà đầu tư, One IBC Singapore đã thành lập văn phòng đặt trong tòa nhà One Raffles Tower, một địa điểm danh giá ngay trung tâm lịch sử của Singapore. Công ty chuyên phục vụ dịch vụ: tư vấn mở tài khoản ngân hàng, giúp doanh nghiệp đăng ký quyền bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, tư vấn thuế- kế toán kiểm toán...cho doanh nghiệp. Việc mở công ty Singapore, các doanh nhân Việt Nam có 100% quyền sở hữu công ty, quy trình thành lập nhanh chóng, dễ dàng mở các tài khoản tại các ngân hàng uy tín tại đảo quốc sư tử.

Thành lập công ty tại Singapore hiện rất được doanh nhân Việt quan tâm

“Đây còn là đòn bẩy cho việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, nâng tầm giá trị thương hiệu Việt. Với nhiều lợi ích và chính sách ưu đãi và các hoạt động kinh doanh sôi nổi, Singapore là đất nước đáng để chúng ta học hỏi cho phát triển. Chưa kể khi vươn ra được “biển lớn”, kinh tế Việt Nam sẽ đứng trước thách thức chịu tác động trực tiếp, nhanh chóng từ những biến động kinh tế từ bên ngoài và biến đổi của thị trường thế giới về: giá cả, lãi suất, tỉ giá…, những thay đổi của các luồng hàng hóa, tài chính, đầu tư quốc tế và quan trọng hơn là chịu sự tác động, ảnh hưởng nhanh chóng nếu chẳng may xảy ra khủng hoảng kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, nếu trải qua càng nhiều thách thức thì doanh nghiệp càng trưởng thành, tự tin hơn và lớn mạnh hơn. Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng, giai đoạn 2021 - 2030 sẽ là ‘thập niên vàng’ hứa hẹn nhiều bước đột phá trong kinh tế Việt Nam”, ông Tuệ khẳng định.