La Villa Green City: Lá chắn xanh giữa lòng thành phố Tân An

Chọn sống xanh ven đô - xu hướng lên ngôi

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu sống xanh, sống khỏe được người dân trên thế giới quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, xu hướng này càng thể hiện rõ nét khi những dự án bất động sản (BĐS) chú trọng vào yếu tố xanh, sinh thái vừa ra mắt đã nhận được sự chú ý của khách hàng. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra, không gian sống xanh có những tác động tích cực đến sức khỏe con người. Tinh thần minh mẫn, sức khỏe cải thiện là những giá trị con người nhận được khi sống trong một không gian xanh mát. Đây cũng là lý do để giới thượng lưu hay những người yêu thích sự giao hòa với thiên nhiên chọn mua BĐS.

Khu đô thị ven đô - xu hướng lựa chọn không gian sống mới

Ông Đạt - đại diện một sàn phân phối lớn tại TP.HCM cho biết: “Những giá trị cốt lõi của cuộc sống như sức khỏe, trải nghiệm sống được khách hàng nhận thức sâu sắc hơn trong thời gian dịch bệnh. Theo đó, những mô hình BĐS chú trọng vào yếu tố sức khỏe, xanh, tiện ích được khách hàng quan tâm đặc biệt”. Ông Đạt chia sẻ thêm, kể từ quý 2/2020 cho đến nay, lượng giao dịch tại đây phần lớn tập trung vào dòng BĐS xanh, nằm ven đô TP.HCM, nơi có quỹ đất rộng, hạ tầng phát triển đồng bộ.

La Villa Green City nằm tại vị trí “trung tâm của trung tâm” Long An, là dự án hiếm hoi đáp ứng mọi nhu cầu sống thuận tự nhiên, sống xanh mát, an lành của nhiều khách hàng. Trong bối cảnh quỹ đất tại những thành phố lớn như TP.HCM ngày càng eo hẹp, hiệu ứng đô thị tạo nên nhiều tác động tiêu cực tới môi trường, những dự án như La Villa Green City là câu trả lời cho câu hỏi: Tìm đâu những không gian sống xanh, “chữa lành” những vấn đề về sức khỏe. Dự án được ví như lá chắn xanh, có vị trí đủ xa để tránh khỏi những khói bụi, ồn ào của phố thị, nhưng cũng đủ gần để hưởng một loạt giá trị thiết thực, từ sức khỏe tốt cho đến những trải nghiệm lý thú.

La Villa Green City - miền xanh mát giữa lòng thành phố

Nằm trên 2 mặt tiền Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài, tại trung điểm về kinh tế, văn hóa, chính trị của TP.Tân An (Long An), La Villa Green City hội tụ cộng đồng cư dân tri thức, những người chọn mua giá trị sống hơn cả một ngôi nhà. Lợi thế nổi bật của dự án là sự giao hòa của các yếu tố tự nhiên thuần khiết, tốt cho sức khỏe con người.

Không gian xanh mát từ hệ thống thảm thực vật là những hàng cây lâu năm, triền cỏ dài trải khắp dự án và dòng thủy khí dồi dào của dòng sông Vàm Cỏ Tây. Dự án đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống an lành ở mức cao của những người vốn rất sành sỏi về nhà đất. Đặc biệt, trong bối cảnh một số tỉnh, thành phố lân cận đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm, chất lượng cuộc sống giảm, xu hướng sở hữu ngôi nhà đáp ứng nhu cầu kép: vừa đảm bảo không gian sống trong lành cho gia đình, vừa là một kênh sinh lời bền vững như La Villa Green City, trở thành niềm khao khát mãnh liệt của nhiều gia đình.

Khu đô thị La Villa Green City - lá chắn xanh giữa lòng TP.Tân An

Các căn biệt thự tại La Villa Green City tọa lạc tại địa thế vô song, nằm trên thế đất “hướng hải”, hội tụ vượng khí cho gia chủ. Theo quan niệm xưa, sông nước quản về tài lộc, sức khỏe cho chủ nhân sống gần đó. Những luồng thủy khí dồi dào đến từ sông Vàm Cỏ Tây chảy qua trước hiên nhà các căn biệt thự, tạo nên thế “thủy tụ minh đường” hiếm có và mang đến cảm giác bao bọc an toàn cho cộng đồng văn minh.

Gần 20% diện tích cây xanh tại La Villa Green City được ví như tấm chắn xanh giữa lòng TP.Tân An, dung nạp những nguồn khí tươi tự nhiên. Kết hợp với dòng sông Vàm Cỏ, tất cả tạo nên một hệ thống điều hòa tự nhiên cho toàn bộ cư dân La Villa Green City. Mật độ xây dựng thấp, chú trọng vào không gian xanh, La Villa Green City đảm bảo cho cộng đồng cư dân văn minh một cuộc sống nhiều trải nghiệm. Nổi bật trong số đó phải kể đến công viên cầu vàng ven sông dài đến 1.000m, Garden Bay - trung tâm tổ chức sự kiện ngoài trời, trung tâm thương mại thượng lưu hàng đầu TP.Tân An... tất cả tạo nên một tổng thể gồm nhiều tiện ích sang trọng lần đầu tiên xuất hiện tại Long An.

Chị Minh Tâm, cư dân tại La Villa Green City chia sẻ: “Trở về La Villa Green City sau một ngày làm việc, tôi như được trở về không gian trong lành của miền quê thuở nhỏ, nơi có tiếng chim kêu hòa trong tiếng lao xao của những cành lá. Bước vào La Villa Green City như bỏ lại tất cả những vội vã của cuộc sống bên ngoài để tận hưởng một cuộc sống bình yên đích thực”.