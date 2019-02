Lắc lì xì ra… bói

50% giải thưởng là bói nhảm

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các bạn trẻ đua nhau tham gia đăng ký mở ví điện tử MoMo và sử dụng để tham gia trò chơi “Lắc Heo vàng nhận lì xì”. Với mỗi lượt lắc, người chơi có thể nhận được những phần quà lì xì khác nhau gồm thẻ giảm giá của các dịch vụ có liên kết như các quán trà, cà phê hay mua vé xim phim, mua quần áo… Bên cạnh đó, chương trình công bố một số giải thưởng giá trị cao như xe Honda SH, 30 miếng vàng, 10 vé máy bay quốc tế khứ hồi và hàng ngàn bao lì xì trị giá tiền triệu.

tin liên quan Ví MoMo vươn lên vị trí số 1 top ứng dụng tải miễn phí nhiều nhất trên iOS Đặc biệt, những người tham gia khi có đủ 12 con giáp sẽ được chia nhau tiền thưởng 5 tỉ đồng. Theo quảng bá của chương trình, tổng giải thưởng và quà tặng lì xì lên đến 100 tỉ đồng. Điều này càng khiến nhiều người lao vào cuộc đua “lắc lắc” để được nhận thưởng hoặc sưu tầm đủ 12 con giáp. Để có nhiều lượt lắc, người chơi sẽ phải sử dụng ví MoMo để thanh toán các dịch vụ hoặc thực hiện một số nhiệm vụ khác như kết nối, chia sẻ dịch vụ qua mạng xã hội. Đặc biệt, những người tham gia khi có đủ 12 con giáp sẽ được chia nhau tiền thưởng 5 tỉ đồng. Theo quảng bá của chương trình, tổng giải thưởng và quà tặng lì xì lên đến 100 tỉ đồng. Điều này càng khiến nhiều người lao vào cuộc đua “lắc lắc” để được nhận thưởng hoặc sưu tầm đủ 12 con giáp. Để có nhiều lượt lắc, người chơi sẽ phải sử dụng ví MoMo để thanh toán các dịch vụ hoặc thực hiện một số nhiệm vụ khác như kết nối, chia sẻ dịch vụ qua mạng xã hội.

Theo chị H.Khanh tại quận 4, TP.HCM, con gái chị luôn là người muốn lắc điện thoại vì trò này khá vui. Tuy nhiên, chị ước tính cứ lắc khoảng 10 lần là sẽ có hơn một nửa nhận được các câu bói toán “nhảm nhí”. Lúc đầu thì cả nhà đều cười vui nhưng ngày qua ngày, chị thấy nội dung các quà tặng này không phù hợp với con nên không tham gia nữa. Tương tự, chị An tại quận 1, TP.HCM cũng cho biết chị hay thanh toán tiền điện hằng tháng qua ví MoMo nên có xem chương trình lì xì tết của ví này. Nhưng khi thấy chị lắc, cậu con trai mới 5 tuổi cũng đòi làm theo. Hàng loạt câu bói tuôn ra khiến cậu con trai cứ thắc mắc nội dung khiến chị không biết giải thích thế nào. Chẳng hạn như “Thầy phán… Tương lai mỗi ngày có trăm triệu trong tay” hay “Thầy phán… Tương lai con nhìn đâu cũng thấy tiền”, “Thầy phán… Tương lai ngày nào cũng được đi nước ngoài”… “Già như mình chỉ nghĩ là trò đùa vui. Nhưng mà trong ngày cứ lắc 4-5 lượt là có 2-3 lượt toàn các câu bói như trên nên lại thấy hết vui. Thà công ty cứ đưa ra các câu chúc như năm mới, sức khỏe, chúc may mắn lần sau… thấy còn dễ chịu hơn”, chị An chia sẻ thêm.

Ảnh chụp màn hình Các quẻ bói khác nhau được gửi làm quà cho người dùng ví MoMo

Theo công bố, từ thời điểm tung ra tính năng Lắc xì, ví MoMo đến nay đã vượt qua khỏi biên giới Việt Nam và thu hút gần 10 triệu người tham gia. Trong đó có 4,5 triệu người lắc thường xuyên với 50 triệu lượt lắc. Số lượng người quan tâm đến chương trình tăng gấp 10 lần so với năm ngoái, đạt 26 triệu người quan tâm (tương đương 1/3 dân số Việt Nam). Như vậy số lượng người nhận được lời “Thầy phán” là không kể xiết.

Trúng tiền thì không được trả thưởng

Bên cạnh đưa ra các câu bói toán, ví MoMo còn khiến người dùng cảm thấy bị “lừa” trong chương trình khuyến mãi. Chia sẻ với Thanh Niên, chị M.Hà tại quận 3, TP.HCM cho biết trước tết, chị mở ví MoMo để sử dụng và nhận được thông báo “Nhận ngay gói quà trị giá 569.000 đồng với 1 bước duy nhất: Nạp tối thiểu 10.000 đồng từ ngân hàng bạn vừa liên kết”. Tuy nhiên chị M.Hà cho biết đã nạp tiền 2 lần với giá trị cao hơn gấp nhiều lần mà không nhận được quà như công bố. Điều này khiến chị thất vọng và không còn hào hứng sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví nữa.