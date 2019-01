Lại cho phép xuất khẩu quặng sắt của dự án thua lỗ ngành công thương

Bộ Công thương vừa có văn bản chấp thuận để 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức, Công ty TNHH xây dựng Lan Anh và Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan được xuất khẩu tổng cộng 340.000 tấn quặng sắt limonit có nguồn gốc từ mỏ Quý Xa các DN này đã mua từ Công ty VTM trong năm 2018, nhưng không tiêu thụ được trong nước.

Cùng với đó, Bộ Công thương đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt việc xuất khẩu quặng sắt của DN, đảm bảo xuất khẩu đúng chủng loại, khối lượng và nguồn gốc.

Trước đó, tháng 12.2018, các DN này đồng loạt có văn bản gửi Bộ Công thương xin phép được xuất khẩu.

Mỏ sắt Quý Xa là 1 trong 2 hợp phần chính của dự án thép Việt Trung - dự án do Tổng công ty thép VN góp vốn chính cùng đối tác Trung Quốc. Dự án này là 1 trong 12 dự án thua lỗ, yếu kém của ngành công thương được dư luận nhắc đến nhiều thời gian qua.

Trong một cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án, Bộ Công thương đã đề xuất ban chỉ đạo xem xét đưa dự án này ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ do đã có lãi. Cụ thể, báo cáo của Bộ Công thương vào tháng 12.2018 cho biết, tính riêng 10 tháng năm 2018, dự án thép Việt Trung đã lãi 469 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ TN-MT, cần bóc tách rõ lợi nhuận của dự án này là do sản xuất thép mang lại hay phần lớn là do việc cho xuất khẩu quặng của mỏ Quý Xa. Vị này cho rằng, hiện nhà máy có lãi phần lớn là do việc nới lỏng chủ trương cho phép xuất khẩu quặng thô từ mỏ Quý Xa. Do vậy, việc dự án trở lại làm ăn có lãi mang tính bền vững là chưa rõ, bởi hiện nay việc xuất khẩu quặng thô là điều mà nhà nước đang rất hạn chế.

Hợp phần khai thác mỏ quặng Quý Xa là nhằm 2 mục đích: cung cấp quặng cho hợp phần dự án sản xuất thép của Nhà máy thép Việt Trung và cung cấp nguyên liệu cho dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên (giai đoạn 2). Tuy nhiên, hiện Nhà máy gang thép Thái Nguyên mở rộng đang lâm vào bế tắc, chưa rõ ngày hoàn thành và đây cũng là dự án nằm trong danh sách 12 dự án yếu kém thua lỗ của ngành công thương.