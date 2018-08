Lại mang chất thải đổ ra biển: Còn nhiệt điện than, biển còn khổ

Khảo sát các dự án năng lượng ở các tỉnh bắc miền Trung được tổ chức mới đây cho thấy, từ Quảng Bình đến Nghệ An, dọc dải đất này, tỉnh nào cũng có dự án nhiệt điện. Lãnh đạo các địa phương này từ xã - huyện - tỉnh đều tỏ ra lo ngại cho môi trường nhưng phần lớn đều chấp nhận vì các dự án nhiệt điện than vẫn mang lại nguồn thu ngân sách rất lớn cho địa phương.

Ở cấp cao hơn khi duyệt các dự án điện than, lý do quan trọng nhất được giải thích vì điện than giá rẻ. Thế nhưng, các nghiên cứu đã chứng minh được rằng, giá điện than rẻ vì chúng ta chưa tính các loại chi phí môi trường, sức khỏe. Nếu tính cả những loại chi phí này, giá năng lượng tái tạo hiện nay đủ sức cạnh tranh với điện than.