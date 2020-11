Lãi suất huy động đã chạm đáy ?

Cũng như các NH khác, lãi suất huy động tiền đồng không kỳ hạn của Techcombank ở mức 0,1%/năm. Lãi suất huy động của Vietcombank ở mức thấp tiếp theo khi kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm, 3 tháng 3,4%/năm, 6 tháng là 4%/năm, 12 tháng là 5,8%/năm… Các NH khác có mức lãi suất huy động tiết kiệm dao động từ 3,3 - 4%/năm ở kỳ hạn dưới 6 tháng; 4,4 - 6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6 - 7 %/năm.

Riêng lãi suất giao dịch của các NH trên thị trường liên NH từ nhiều tháng trở lại đây đang ở mức rất thấp, có kỳ hạn gần 0%/năm. Chẳng hạn, lãi suất bình quân liên NH ngày 12.11 kỳ hạn qua đêm ở 0,11%/năm, 1 tuần 0,21%/năm, 2 tuần 0,19%/năm, 1 tháng 0,57%/năm, 3 tháng còn 1,67%/năm, 6 tháng còn 1,543%/năm. So với lãi suất huy động tiết kiệm, lãi suất giao dịch giữa các NH hiện nay đang còn một nửa đến 1/3 tùy theo thời hạn.

Lãi suất ngày càng giảm trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn tăng khiến người gửi tiền cảm thấy thiệt. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, CPI tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 0,09% so với tháng 12.2019 và tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 3,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 2,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Do đó, nếu người gửi tiền lựa chọn gửi kỳ hạn ngắn thì cảm giác chịu thiệt thòi.