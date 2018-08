Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng

Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng lên 4,41%/năm với doanh số giao dịch 16.710 tỉ đồng (tăng 456 tỉ đồng so với ngày trước đó). Kỳ hạn 1 tuần có mức tăng lãi suất cao nhất khi lên 4,55%/năm nên doanh số lại sụt giảm mất 2.051 tỉ đồng. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng lên 4,58%/năm và doanh số cũng giảm mạnh hơn 2.500 tỉ đồng. Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tăng lên 4,6%/năm, doanh số giao dịch cũng giảm gần một nửa so với ngày trước đó…

Giá USD trên thị trường tự do chiều 15.8 tiếp tục tăng thêm 30 - 70 đồng/USD, trong đó giá mua có mức tăng khá mạnh so với giá bán - điều này hoàn toàn trái ngược với diễn biến sáng nay khi giá bán tăng mạnh hơn giá mua. Giá mua USD tự do tăng 70 đồng, lên 23.590 đồng/USD, thấp hơn giá bán chỉ 10 đồng, ở mức 23.600 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định ở mức sát trần cho phép là 23.365 đồng/USD nên trong ngày giá không có nhiều thay đổi. Giá mua USD của Eximbank, Vietcombank… ở mức 23.250 - 23.270 đồng/USD, giá bán ở mức 23.350 đồng/USD. Trong khi đó giá các ngoại tệ khác lại giảm giá khá mạnh. Tại Eximbank, bảng Anh giảm 145 đồng, còn 29.389 - 29.782 đồng/bảng; euro giảm 120 đồng, còn 26.217 - 26.567 đồng/euro; đôla New Zealand giảm 68 đồng, còn 15.137 - 15.385 đồng…