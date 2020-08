'Lái xe cố tình đi vào làn thu phí không dừng gây kẹt xe, phải xả làn'

Sẽ xử phạt các xe đi sai làn ETC Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trước đây mỗi ngày khoảng 1.000 xe dán thẻ E-tag, hiện nay do Covid-19 nên lượng xe dán thẻ còn khoảng 100 xe mỗi ngày. Tới nay đã đạt gần 1 triệu xe dán thẻ thu phí không dừng. “Việc xử phạt các xe đi sai làn đã có quy định trong Nghị định 100, nhưng do dự án BOO2 chậm, nên dự kiến cuối năm sẽ bắt đầu tuyên truyền và xử phạt các xe đi sai làn”, ông Huyện nói, và khẳng định dứt điểm sau 31.12 sau khi hoàn tất lắp đặt ETC trên cả nước sẽ tiến hành xử phạt.