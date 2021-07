‘Làm thành phố, sống ngoại ô’ - Tại sao không?

Thay đổi lối sống từ dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã gây ra sự xáo trộn đáng kể trên mọi ngành nghề. Hàng ngàn người từ chỗ đang bận bịu với trăm công ngàn việc ngốn hết phần lớn thời gian trong ngày thì bỗng chốc trở thành người thất nghiệp. Hoặc một số khác dù không mất việc làm nhưng được công ty cho làm việc online tại nhà. Đây đúng là cú sốc lớn đối với nền kinh tế toàn cầu nhưng nhìn ở một phương diện nào đó thì đại dịch đã tạo cơ hội cho con người sống chậm và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, không ít gia đình nhiều thế hệ đã cùng nhau cải tạo không gian xanh xung quanh ngôi nhà như trồng rau sạch, trồng cây xanh, trồng hoa trên ban công… Điều này không chỉ giúp gắn kết các thành viên mà còn giúp họ thỏa niềm mơ ước được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

“Làm thành phố - Sống ngoại ô” - phong cách sống mang “chất” riêng của giới trẻ thành đạt hiện nay

Nhiều chuyên gia dự báo rằng, vì ảnh hưởng của Covid-19, những gia đình có sẵn nguồn tài chính sẽ có xu hướng lựa chọn các vùng ngoại ô để mua nhà. Họ quan tâm sức khỏe và gia đình nhiều hơn sau khoảng thời gian lo lắng vì dịch bệnh. Nhiều cặp vợ chồng dù làm việc ở thành phố nhưng sẽ mơ đến một cuộc sống trong bầu không khí thoải mái, nơi có những khu đất rộng rãi để có thể thỏa thích tận hưởng cuộc sống trong không gian xanh, bao quanh là sông hồ.

Phong cách sống “ngoại ô” lên ngôi

Để đảm bảo chất lượng không gian sống, theo Liên Hiệp Quốc, mật độ dân số nên dừng ở mức 35-40 người mỗi km². Thế nhưng ở TP.HCM, vào cuối năm 2019 - đầu năm 2020 con số này đang đạt tới 4.292 người/km² (tăng gần 26% so với năm 2009) và cũng là thành phố có mật độ dân số cao nhất của cả nước.

Một trong những lý do chính khiến giới trẻ chọn lựa sống ở ngoại ô là không gian sống thoáng đãng, trong lành, thích hợp để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng và cân bằng cuộc sống. Một chốn an cư ấm cúng với không gian xanh mát giúp họ an tâm phát triển sự nghiệp và xây dựng lối sống lành mạnh, chất lượng hơn.

Theo đánh giá, bất động sản ngoại ô đang nhận một lực đẩy lớn về nhu cầu nhà ở khi nội tại các thành phố đang phải đối mặt với hàng loạt vấn nạn ô nhiễm môi trường, ngập lụt, tắc đường… Đặc biệt, thị trường bất động sản khu vực cách trung tâm thành phố 30 phút di chuyển đang được xem như một mảng thị trường sôi động nhất phía Nam.

Với lợi thế là quỹ đất rộng, các dự án khu compound sẽ phù hợp với giới thượng lưu, ưa thích cuộc sống đẳng cấp rời xa phố thị, chấp nhận di chuyển bằng xe hơi vào nơi làm việc. Những dự án này cũng thỏa mãn niềm đam mê sống trong bầu không khí thoải mái, tràn ngập không gian xanh, nhưng vẫn tiếp cận dễ dàng các tiện ích từ dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện…

Trong đó, trung tâm Long Thành là khu vực thuận lợi nhất, là khu dân cư hiện hữu giáp ranh khu Đông TP.HCM và có lợi thế liên kết vùng với Cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép (nơi tiếp nhận tới 50% hàng hóa của cả nước). Siêu dự án sân bay quốc tế mới Long Thành và nút giao của các tuyến đường giao thông quan trọng nhất: cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, tàu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính là tam giác vàng logistics của khu vực phía Nam, tạo lực đẩy mạnh mẽ để nơi đây đón đầu xu hướng đầu tư lẫn người mua ở thực thời dịch Covid-19.

Dự án iD Junction có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong kiến trúc rất độc đáo với những tiện ích sống ứng dụng công nghệ cao

Nắm bắt xu hướng sắm nhà ven đô, iD Junction của Tây Hồ Group đem đến một giải pháp hoàn hảo cho giới trẻ thành đạt, thoát khỏi tiếng ồn và môi trường ô nhiễm, nhưng vẫn tiện lợi khi đi làm mỗi ngày, chỉ mất 30 phút di chuyển từ trung tâm TP.HCM bằng ô tô qua nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51, thuận tiện di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành và Cảng Cái Mép - Thị Vải.

Với ưu thế trực thuộc khu “tam giác vàng logistics”, iD Junction rất thuận tiện di chuyển đến các công ty, cảng biển, nhà máy, khu công nghiệp, sân bay...