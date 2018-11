Lệ phí trước bạ sẽ theo sát giá xe

Nghịch lý này đã được điều chỉnh hợp lý hơn trong đề xuất mới của Bộ Tài chính liên quan đến vấn đề này.

Biến động giá xe 5% sẽ cập nhật bảng giá

Thực tế những năm gần đây, thị trường xe cạnh tranh khốc liệt với các dòng xe mới liên tục ra đời, các hãng cạnh tranh nhau nên giá xe trên thị trường có xu hướng giảm nhưng lại chưa tới mức 20% để có thể điều chỉnh lệ phí trước bạ (LPTB). Thế nên xảy ra trường hợp, người tiêu dùng phải đóng phí ở mức giá cao hơn giá mua thực tế.

tin liên quan Giá ô tô biến động 5% sẽ điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ Ví dụ, theo bảng giá tính LPTB, xe Ford Ecosport Titanium 1.5 có giá 670 - 680 triệu đồng trong khi một đại lý xe ô tô tại TP.HCM thông báo giá dòng xe này là 648 triệu đồng (thấp hơn bảng giá khoảng 3%). Tình huống này gây tranh cãi giữa người nộp phí và cơ quan chức năng về giá tính LPTB và trường hợp này khá phổ biến. Mới đây có trường hợp người tiêu dùng mua xe 800 triệu đồng có xuất hóa đơn nhưng khi tính LPTB theo bảng giá là giá 850 triệu đồng. Ví dụ, theo bảng giá tính LPTB, xe Ford Ecosport Titanium 1.5 có giá 670 - 680 triệu đồng trong khi một đại lý xe ô tô tại TP.HCM thông báo giá dòng xe này là 648 triệu đồng (thấp hơn bảng giá khoảng 3%). Tình huống này gây tranh cãi giữa người nộp phí và cơ quan chức năng về giá tính LPTB và trường hợp này khá phổ biến. Mới đây có trường hợp người tiêu dùng mua xe 800 triệu đồng có xuất hóa đơn nhưng khi tính LPTB theo bảng giá là giá 850 triệu đồng.

Theo quy định thì các hãng xe phải thông báo cho Bộ Tài chính để điều chỉnh bảng giá tính LPTB nên ở đây khó phân định trách nhiệm hãng xe chưa thông báo kịp thời hay Bộ Tài chính không sửa kịp. Sở dĩ không tính LPTB theo giá tiền xuất trên hóa đơn bởi có tình trạng đại lý bán xe kê giá thấp hơn so với giá thực tế bán ra nhằm tránh thuế. Nhưng người mua xe lại cho rằng họ phải đóng cao hơn giá mua thực tế. Vì vậy, cứ cãi vã, bức xúc kéo dài.

Đề xuất mới của Bộ Tài chính điều chỉnh giảm mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy đối với bảng giá tính LPTB từ 20% hiện nay xuống 5% sẽ khắc phục được vấn đề này. Trước đó, bộ này đề xuất mức biến động 10% trở lên để điều chỉnh bảng giá tính LPTB nhưng trong dự thảo mới nhất, mức biến động đã điều chỉnh xuống 5%.

Tăng LPTB xe bán tải

Liên quan đến việc này, Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) vừa gửi góp ý lên Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016 trong trường hợp chuyển nhượng tài sản đã được miễn LPTB, tài sản tịch thu. Cụ thể, xe đã đăng ký lần đầu thì khi bị tịch thu rồi bán lại thì sẽ nộp ở mức lần thứ 2. Xe chưa đăng ký lần đầu thì phải nộp ở mức thu lần đầu.

Tuy nhiên, quy định này lại chưa nói rõ làm thế nào để xác định được một chiếc xe đã đăng ký lần đầu hay chưa, điều này có thể gây tranh chấp giữa cơ quan thuế và người nộp lệ phí. VCCI đưa ra ví dụ, một chiếc xe được công ty A đăng ký lần đầu và đã nộp LPTB 10%.

Công ty A bán xe cho ông B là trường hợp được miễn LPTB. Sau đó, ông B lại bán xe cho bà C là trường hợp phải nộp LPTB. Lúc này, nếu theo quy định của dự thảo, bà C sẽ phải nộp LPTB lần đầu ở mức 10%. Như vậy, cùng một chiếc xe đã phải nộp LPTB hai lần ở mức 10%. Do đó, VCCI đề xuất mỗi ô tô, xe máy chỉ chịu LPTB với mức thu lần đầu một lần duy nhất.

Trong bản dự thảo mới, Bộ Tài chính giữ nguyên mức thu LPTB lần đầu đối với xe pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống; xe tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg. Cụ thể, mức thu LPTB lần đầu bằng 60% mức thu lần đầu đối với ô tô con (trong khung 10 - 15%), mức thu lần thứ 2 trở đi là 2%. Đây là mức thu gây tranh cãi nhiều trong những tháng qua. Nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên mức thu lần đầu đối với các loại xe này như hiện hành là 2%.

Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, các loại xe này khi tham gia giao thông được áp dụng các hệ thống báo hiệu đường bộ như ô tô con, không bị hạn chế về thời gian được phép lưu thông trong đô thị, được phép lưu thông vào làn đường dành cho ô tô con. Tuy nhiên, mức thu LPTB lần đầu đối với các loại xe ô tô này chỉ ở mức 2%, trong khi đó mức thu lần đầu đối với xe ô tô con là trong khung từ 10 - 15% là không hợp lý. Do vậy, trong thời gian tới khi dự thảo chính thức có hiệu lực, người mua các dòng xe này sẽ phải đóng LPTB với số tiền gấp 3 - 4 lần hiện nay.