Liên tiếp lập kỷ lục mới, giá Bitcoin hướng đến ngưỡng 40.000 USD

Sáng 7.1, theo ghi nhận của trang Coinmarketcap vào lúc 9g, giá Bitcoin (BTC) đạt mức trên 37.000 USD/BTC, tăng 9,32% trong vòng 24 giờ qua và tăng 28,24% sau một tuần, đưa vốn hóa của đồng Bitcoin vọt lên hơn 688,6 tỉ USD, tăng thêm gần 100 tỉ USD so với cuối năm 2020. Tương tự, hàng loạt đồng tiền số khác cũng liên tục tăng sốc trong những ngày đầu năm. Chẳng hạn, đồng Ethereum đang có giá hơn 1.200 USD, tăng 11,22% trong vòng 24 giờ qua và tăng 62,66% trong vòng một tuần; đồng XRP đạt 0,2619 USD, tăng gần 25% sau một tuần; Litecoin đạt 169,67 USD, tăng 34,64% so với cuối năm 2020 hay Stellar nhảy vọt lên 0,3677 USD, tăng đến 187,55% so với tuần trước... Sắc xanh tràn ngập trên thị trường tiền số, đưa tổng vốn hóa của thị trường này vượt mốc 1.000 tỉ USD, cộng thêm hơn 200 tỉ USD so với cuối năm 2020.