LienVietPostBank hoàn thành 86% lợi nhuận 2019

Trong đó lợi nhuận riêng quý 3 đạt 519 tỉ đồng, bằng 149% so với quý 3/2018.

Thu nhập lãi thuần quý 3 của LienVietPostBank giữ vững đà tăng trưởng mạnh, giúp thu nhập lãi thuần lũy kế đạt 125% so với cùng kỳ năm 2018 nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu vào - đầu ra cũng như phát huy được lợi thế mạng lưới rộng khắp trên cả nước để phát triển bán lẻ.

Thu thuần dịch vụ, hoạt động ngoại hối tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cao hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến đến cuối năm 2019, thu thuần dịch vụ đạt mức cao nhất trong 11 năm hoạt động của ngân hàng.

Đến cuối tháng 9.2019, các chỉ số kinh doanh khác của LienVietPostBank cũng rất khả quan. Tổng tài sản đạt 193.536 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019; vốn chủ sở hữu đạt 12.291 tỉ đồng, tăng 20,5% so với thời điểm cuối năm 2018; tổng huy động vốn đạt 176.159 tỉ đồng, cho vay thị trường 1 đạt 135.105 tỉ đồng, tương ứng tăng 10,1% và 11,7% so với thời điểm cuối năm 2018. Các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân có cải thiện rõ rệt, đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018, cao hơn mức trung bình của ngành.