Lo ngại 'túi nước' dự án thủy lợi 350 tỉ đồng

Dự án dự kiến năm 2020 hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa khởi công được, do người dân phản đối.

Qua nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân dưới sự chủ trì, tham gia của lãnh đạo chính quyền, Bộ NN-PTNT, các chuyên gia nhưng kết quả đều bất thành. Đến đầu tháng 3, UBND tỉnh Quảng Bình phải đề nghị lùi hạn khởi công để có thêm thời gian tuyên truyền, vận động.

Tại các cuộc đối thoại với dân sau đó, có cả sự tham dự của Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT) cùng các chuyên gia và đại diện các ban, ngành địa phương, người dân vẫn bảo lưu quan điểm với lý do: sông Nan rất “dữ” trong mùa lũ và thiên nhiên khó lường nên nguy cơ ngập lụt, mất an toàn rất cao. Dù được các chuyên gia khẳng định tính an toàn do thiết kế thi công hiện đại, vị trí đó ưu việt nhất vì địa chất ổn định và mức đầu tư thấp nhưng người dân không đồng tình và giữ đề xuất di dời vị trí xây dựng đập lên phía thượng lưu 5 km hoặc di dời toàn bộ các hộ dân thôn Linh Cận Sơn đến nơi ở mới.