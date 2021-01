Loại bỏ doanh nghiệp 'đi đêm', doanh nghiệp 'ma'

Theo tính toán của Cục Quản lý kinh doanh, với cải cách này, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam sẽ giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống chỉ còn 3 thủ tục với 6 ngày, giúp tạo nên bước tiến lớn trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam. Tức là giảm đến 10 ngày cho quy trình đăng ký kinh doanh.

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, thuộc Học viện Tài chính , cho biết ông “nghiên cứu khá kỹ” Nghị định 01/2021 ngay sau khi được Chính phủ ban hành ngày 4.1.2021. “Chung quy của cải cách là giảm tối đa các chi phí cho DN. Tuy nhiên, tác động to lớn của nó là chúng ta tiến đến mô hình quản lý số hóa, mọi thông tin mang tính công khai, minh bạch, công bằng cho DN trong mọi hoạt động, nhưng đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, tránh thất thu thuế. Nghị định 01 đã “đụng chạm” đến nhiều vướng mắc triền miên kéo dài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Đó là quản lý DN chồng chéo, mỗi bộ ngành đều tạo “thế giới riêng” quản lý do các số liệu không được liên thông với nhau, cụm từ “một cửa” được nói đến nhiều nhưng đi đâu cũng nghe DN than một cửa lớn nhưng có quá nhiều… cửa nhỏ do cách quản lý chưa được số hóa, hiện đại và đột phá đúng nghĩa của nó”, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh phân tích.