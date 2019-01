Loạn phí đổi tiền lì xì tết

“Ngân hàng không in, phí đổi tiền chát đấy”

Anh Ngô, phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Q.7 (TP.HCM), cho hay một DN có nhu cầu đổi khoảng 500 triệu đồng tiền mới để phát lương thưởng tết cho nhân viên nhưng tiền mệnh giá lớn 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng thì có thể, chứ loại từ 50.000 đồng trở xuống khá eo hẹp. Đặc biệt là mệnh giá 10.000 đồng là không có. Hỏi 1, 2 NH quen, đều nhận câu trả lời không có tiền mới, mệnh giá càng nhỏ, càng khó.

Thế nhưng, dịch vụ đổi tiền thì không thiếu. Sáng 27.1, chúng tôi liên hệ qua điện thoại với một dịch vụ đổi tiền, một người nam bắt máy và báo: “Phí đổi tiền mệnh giá 10.000 đồng tăng lên 10% (cách đây 2 tuần khoảng 8% - PV) do loại này đang khan hiếm. Chị đổi bao nhiêu báo tụi em chuẩn bị và cho địa chỉ để bên em sắp xếp giao hàng”.

tin liên quan Chưa tết, dịch vụ đổi tiền lì xì đã sôi động Không những loại 10.000 đồng tăng phí mà mệnh giá 50.000 đồng cũng tăng từ 7% lên 8 - 9% (đổi 1 triệu đồng tiền mới mất phí 80.000 - 90.000 đồng - PV). Liên hệ thêm một điểm đổi tiền trên Facebook có tên Thắm, người này báo giá đổi tiền mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng với mức phí 10%. Không những loại 10.000 đồng tăng phí mà mệnh giá 50.000 đồng cũng tăng từ 7% lên 8 - 9% (đổi 1 triệu đồng tiền mới mất phí 80.000 - 90.000 đồng - PV). Liên hệ thêm một điểm đổi tiền trên Facebook có tên Thắm, người này báo giá đổi tiền mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng với mức phí 10%.

“Em ở Đắk Lắk mà tiền mới không thể chuyển qua dịch vụ chuyển hàng được nên chị cho người đến lấy. Số lượng bao nhiêu em cũng có, chị báo trước để em chuẩn bị”, Thắm nói.

Tại Hà Nội, khu vực Hà Trung, Đinh Lễ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm các “tay cò” đổi tiền không dám hoạt động công khai. Tiền được cất dưới cốp xe, trong các quán trà đá. Khi thấy khách hỏi, 4 - 5 phụ nữ bịt khẩu trang kín mít chạy ra chào mời. “Năm nay vẫn không in tiền dưới 10.000 đồng, chú muốn đổi 1.000, 2.000 hay 5.000 phí chát đấy”, một chị tầm ngoài 40 tuổi rào trước.

“Chát là bao nhiêu?” “1.000, 2.000 đồng phí 200%, 5.000 đồng phí 50%, 10.000 và 20.000 đồng phí 20%. Còn tiền 20.000 đồng trở lên lấy chú đồng giá 6%”, chị này hét giá. Tại một số điểm lễ chùa nổi tiếng như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Hà (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tiền mới không có, song tiền lẻ, kể cả 500 đồng cũng vẫn được các “đầu mối” dấm dúi đổi cho khách. Tờ 1, 2 USD nhu cầu cũng khá cao, khách hàng muốn đổi phải trả phí từ 18 - 20%. “Tuy nhiên, 1 - 2 năm gần đây chúng tôi cũng không còn thấy bát nháo như xưa”, anh Tuấn, chủ nhà hàng ốc ven phủ Tây Hồ cho biết.

Khác với mọi năm, để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, năm nay nhiều đầu mối chuyển hoạt động lên các trang mạng. Một loạt website như: doitienmoi..., doitienle... công khai cả số điện thoại, bảng phí. “Cần đổi 20 triệu đồng các loại mệnh giá 2.000 đến 100.000 đồng, bọn em có không”, PV hỏi khi gọi số 0986735xxx. Ở đầu dây biên kia, một giọng nam thanh niên đon đả thông báo sẽ gửi mức phí qua tin nhắn và cho xin địa chỉ để giao tiền đến tận nhà.

Bao lì xì in hình tiền là vi phạm pháp luật

Trong một lời rao bán bao lì xì in hình tiền mệnh giá 500.000 đồng trên Facebook của nick Cuong... có đoạn: “Cứ nghĩ tết rút ra cái bao lì xì hình 500.000 đồng đưa nhỉ, chả sướng tít cả mắt, chưa cần biết bên trong có nhiều hay ít. Lỡ có làm rơi cái phong bao lì xì rỗng cũng khối người cúi nhặt…”. Nhìn bên ngoài bao lì xì in khá giống hoa văn của các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng...

Liên hệ với một số điểm bán bao lì xì trên địa bàn Q.10 (TP.HCM) và trên mạng, người bán thông báo loại bao lì xì in hình tiền VN đã hết, chỉ còn loại in hình các đồng tiền euro, bao hình con heo và các loại bao lì xì bằng vàng 24K (bao lì xì hình con heo vàng 24K có giá 300.000 đồng/bao, bao lì xì Thần tài vàng 24K giá 450.000 đồng/bao...). Một điểm bán bao lì xì ở Bình Phước báo còn hàng với giá bán 25.000 đồng/xấp 10 bao và nhận chuyển nhanh về TP.HCM nếu người mua chịu tiền phí chuyển hàng. Mua nhiều hơn 10 xấp sẽ được tặng thêm 1 xấp. So với cách đây 3 tuần ở mức 30.000 đồng/xấp 10 bao, giá bao lì xì in tiền Việt giảm khá mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho hay việc sao chụp, sử dụng hình ảnh tiền VN để in bao lì xì hay dùng tiền VN xếp cây tài lộc để rao bán là vi phạm pháp luật. Quyết định số 130/2003 của Thủ tướng đã khẳng định các hành vi bị nghiêm cấm như hủy hoại, sao chụp tiền VN với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận bằng văn bản của NHNN. Vừa qua, NHNN đã có công văn gửi các cơ quan ban ngành đề nghị phối hợp, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Vì thế, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, người dân lưu ý không nên mua và sử dụng những sản phẩm trên.