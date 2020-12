Loạt công trình giao thông tại TP.HCM 'về đích' trước Tết Nguyên đán

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết đơn vị này đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào nhiều công trình giao thông phục vụ người dân thành phố trước Tết Nguyên đán 2021.

Cụ thể, sẽ thông xe cầu thép An Phú Đông vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ Năm (31.12). Cầu An Phú Đông có kết cấu bằng thép, dài 238 m, rộng 12,5 m, có tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng, chính thức khởi công vào ngày 20.2 với mục tiêu thay thế phà An Phú Đông hiện hữu, tạo điều kiện cho người dân 2 bên (quận 12 và quận Gò Vấp) đi lại thuận lợi, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ quận 12 vào trung tâm thành phố. Chủ đầu tư dự kiến sẽ khánh thành và thông xe qua cầu vào cuối tháng 10, tuy nhiên ngày 16.10, một chiếc sà lan biển số LA-7474 khi lưu thông qua khu vực công trường đã tông vào mố cầu đang xây dựng, làm một mố cầu bị sụp khoảng 0,5 m so với mặt cầu. Dự án phải lùi tiến độ để giải quyết hậu quả của sự cố.

Đầu năm 2021, ngày 7.1, cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè) sẽ chính thức thông xe. Cầu Phước Lộc hiện hữu là cầu liên hợp dầm thép với tổng chiều dài 72 m, mặt cầu chỉ rộng 2,3 m, không có lề bộ hành và đã xuống cấp trầm trọng qua quá trình sử dụng nhiều năm nay, gây rất nhiều khó khăn cho việc lưu thông, đi lại của người dân khu vực xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè – Bình Chánh.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phước Lộc bắc qua rạch Long Kiểng nối hai xã Phước Kiển với Phước Lộc, huyện Nhà Bè với quy mô 386 m bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5 m, gồm 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ. Công trình có tổng vốn đầu tư 405 tỉ đồng.

Tháng 6.2012, chủ đầu tư đã khởi công gói thầu Xây lắp số 1 (cầu chính kết cấu nhịp đúc hẫng cân bằng) nhưng do vướng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công gói thầu này từ tháng 7.2013. Sau 4 năm "bất động", đến tháng 7.2017, UBND huyện Nhà Bè đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng cầu Phước Lộc và tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến tháng 6 vừa qua, công tác giải phóng mặt bằng chính thức hoàn thành. Như vậy là sau 7 năm chờ đợi, chủ đầu tư (hiện là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM) đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Ngoài ra, các dự án như nâng cấp cải tạo đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh); dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 (nút giao Mỹ Thủy); nhánh 1 cầu Kênh A (huyện Bình Chánh); gói thầu xây dựng tuyến đường phía trước Bến xe miền Đông mới cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết.

Bên cạnh đó, Ban giao thông cũng đã hoàn tất công tác đảm bảo giao thông khu vực thi công dự án nâng cấp tuyến đường Lương Định Của (quận 2) trong khi chờ quận 2 tiếp tục giao mặt bằng và sẽ hoàn thành trước tết công tác đảm bảo giao thông khu vực thi công dự án xây dựng cầu Nam Lý (quận 9) và quận này sẽ tiếp tục giao mặt bằng trong năm 2021.