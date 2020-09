Loạt M&A ‘đình đám’ đằng sau cái bắt tay của các ông lớn bất động sản

M&A: Thâu tóm quỹ đất ở vị trí chiến lược

Nghiên cứu trên thế giới cho thấy, hằng năm những công ty hàng đầu đều lựa chọn M&A là chiến lược để phát triển đột phá nhằm tạo ra đế chế kinh doanh của mình.

Trong các tháng đầu năm 2020 thị trường BĐS TP.HCM diễn ra những thương vụ M&A đình đám. Thị trường ghi nhận nhóm nhà đầu tư dẫn đầu bởi KKR - Quỹ đầu tư toàn cầu có nguồn gốc tại Mỹ (trong đó bao gồm Temasek) đã đầu tư khoảng 15,1 nghìn tỉ đồng (khoảng 650 triệu USD) vào các công ty Việt Nam.

Đặc biệt, thị trường BĐS năm 2020, chứng kiến loạt thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) “bom tấn” của Tập đoàn Danh Khôi, một tập đoàn bất động sản uy tín, nâng số dự án mà tập đoàn này đang sở hữu lên hơn 20 dự án tại các tỉnh thành lớn trên cả nước.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Danh Khôi sẽ tiếp tục công bố những quỹ đất mới, tăng nguồn cung về quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư và khách hàng an cư.

Tập đoàn Danh Khôi và sứ mệnh kiến tạo đô thị

Tiềm lực tài chính vững mạnh, nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, uy tín tạo dựng sau 15 năm hoạt động trong ngành BĐS chính là những yếu tố quan trọng giúp Tập đoàn Danh Khôi thành công trong loạt thương vụ M&A và bứt phá mạnh mẽ trong năm 2020.

Với chiến lược kiến tạo những đô thị lớn, Tập đoàn Danh Khôi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi phát triển thành công những khu đô thị tại nhiều thành phố lớn, điển hình như khu đô thị Barya Citi tại TP.Bà Rịa; khu đô thị sinh thái ven biển Nhơn Hội New City…

Thị trường Quy Nhơn (Bình Định) ghi dấu thành công của Danh Khôi và đối tác với dự án Nhơn Hội New City

Nhờ sở hữu những quỹ đất vàng ven biển miền Trung mang đến cho Danh Khôi cơ hội phát triển các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, có thể kể đến như dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, The Royal; dự án ở Phan Thiết như Queen Pearl; dự án ở Nha Trang với tên gọi The Aston; dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort… và sắp tới là chuỗi dự án ở Thuận An (Bình Dương), Đồng Nai và phía đông TP.HCM.

Dự án Aria Đà Nẵng do Danh Khôi phát triển với tầm nhìn hướng ra vịnh biển Non Nước

Tập đoàn Danh Khôi cũng nhanh chân thâu tóm quỹ đất hiếm hoi ở khu vực thành phố mới Thủ Đức cùng với dự án ven biển Hồ Tràm, từ đó mở ra cơ hội hợp tác với các ông lớn trên thị trường.

Bằng khát vọng chinh phục những đỉnh cao cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Tập đoàn Danh Khôi phấn đấu trở thành doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác, quản lý vận hành dự án.

Những cú “bắt tay” mang tính chiến lược với các ông lớn

Mối quan hệ hợp tác “win - win” giữa các ông lớn là xu thế tất yếu của thị trường sau đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, việc hình thành được một “chuỗi cung ứng” BĐS chuyên nghiệp từ chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, đơn vị xây dựng, quản lý vận hành, tư vấn thiết kế… chính là yếu tố quan trọng quyết định thành công khi triển khai dự án.

Nhờ sở hữu quỹ đất lớn, Tập đoàn Danh Khôi đã có được những cái “bắt tay” mang tầm chiến lược với các tên tuổi lớn, nhằm hiện thực hóa tham vọng kiến tạo các khu đô thị đẳng cấp trên cả nước.

Đầu tiên, phải kể đến hai đối tác lớn đến từ Nhật Bản: Sanei và G7 Holdings INC đã luôn đồng hành cùng Tập đoàn Danh Khôi trong hoạt động điều hành cũng như kinh doanh.

Dự án TTTM và căn hộ cao cấp Bình Dương có sự đồng hành của các tên tuổi hàng đầu thị trường

Đặc biệt, để hiện thực hóa tham vọng, Tập đoàn Danh Khôi đã hợp tác với các đơn vị hàng đầu trên thị trường như: Đơn vị tư vấn thiết kế Atkins; tổng thầu xây dựng Central; đơn vị giám sát xây dựng Turner; các tập đoàn thiết kế kiến trúc và tư vấn nội thất DKO, BOHO, AZA… Để đảm bảo lợi ích cho khách hàng khi quyết định đầu tư dự án, Danh Khôi cũng liên kết với các đơn vị quản lý, vận hành uy tín như CBRE, Savills. Danh Khôi cũng liên kết với đơn vị quản lý, vận hành và khai thác BĐS cao cấp hàng đầu châu Á; cùng với một thương hiệu quản lý, khai thác vận hành chuỗi căn hộ, resort lớn thứ 2 thế giới để cùng phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

Tập đoàn Danh Khôi cũng hợp tác với Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt phát triển thành công chuỗi dự án ven biển Quy Nhơn mang tên Nhơn Hội New City. Tiếp tục mối quan hệ hợp tác đầy thành công ở thị trường Bình Định, liên minh Phát Đạt - Danh Khôi quyết định tham gia vào thị trường BĐS Bình Dương với dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, được kỳ vọng sẽ là biểu tượng đầy tự hào của TP.Thuận An.