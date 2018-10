Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 9 tháng của VPBank đạt 6.125 tỉ đồng

Trong đó, Ngân hàng riêng lẻ doanh thu tăng 28% và lợi nhuận trước thuế tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, gần bằng mức lợi nhuận đạt được của cả năm 2017.



Theo đó, tổng thu nhập hoạt động thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm đạt 22.112 tỉ đồng, với lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng từ mức 4.376 tỉ đồng hồi giữa năm lên 6.125 tỉ đồng tính đến thời điểm 30.9.2018. Đối với Ngân hàng riêng lẻ tổng thu nhập hoạt đồng thuần không bao gồm lợi nhuận từ công ty con chuyển về đạt hơn 10.700 tỉ đồng và góp phần đạt lợi nhuận trước thuế ở mức hơn 3.800 tỉ đồng.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 211.092 tỉ đồng và huy động tiền gửi đạt 212.701 tỉ đồng, tăng lần lượt 17% và 11% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của VPBank đạt mức 296.216 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2017.

Trước yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường kiểm soát tăng trưởng tín dụng, kiểm soát lạm phát và kiểm soát trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, VPBank đã chủ động điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng đặc biệt là cho vay tiêu dùng cũng như cơ cấu lại danh mục của ngân hàng và cả FE Credit (công ty tài chính do VPBank nắm giữ 100% vốn điều lệ) để phù hợp với hạn mức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép trong năm 2018 và linh hoạt đáp ứng với sự thay đổi của thị trường.

Có thể nhìn thấy ngay một số kết quả tích cực từ sự chuyển đổi của ngân hàng ở doanh thu mảng dịch vụ phí. Tính tới cuối quý 3, nguồn thu từ phí đã tăng 38% so với kết quả của quý 2. Những nỗ lực và đầu tư của ngân hàng trong lĩnh vực Ngân hàng số và Tự động hóa hệ thống vận hành đã và đang giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí hoạt động và duy trì tỷ lệ CIR ở mức hiệu quả (35%) và tỉ lệ ROE ở mức cao (21,2%). Hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đạt 13% và theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 12%. Đặc biệt, VPBank vừa chính thức xin phép Ngân hàng Nhà nước được áp dụng toàn phần tiêu chuẩn Basel 2 trong quản trị rủi ro từ đầu năm 2019, sớm 1 năm so với yêu cầu đặt ra của NHNN và nếu được chấp thuận, VPBank sẽ là một trong những ngân hàng Việt Nam đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn Basel 2.

Dấu hiệu tích cực cũng được nhìn thấy rõ nét tại FE Credit. Dư nợ cho vay tiền mặt được chủ động điều chỉnh giảm để tối ưu hóa danh mục cho vay, nhóm khách hàng giải ngân mới vẫn tăng trưởng tốt, ở mức 30% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 4% so với kế hoạch, nâng số lượng khách hàng hoạt động (active) của FE Credit lên gần 4 triệu khách hàng. FE Credit cũng cho thấy thế mạnh vượt trội ở sản phẩm thẻ tín dụng, với tổng số thẻ phát hành lũy kế đã đạt gần nửa triệu thẻ theo báo cáo của Master & Visa Card. Trung bình mỗi tháng, FE Credit phát hành thêm được 60.000 thẻ tín dụng mới, đặc biệt trong các tháng gần đây số lượng thẻ phát hành mỗi tháng lên đến gần 90.000 thẻ, nhiều hơn bất kỳ tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam. Với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt khoảng 40% tổng hạn mức, đây sẽ là động lực để FE Credit tăng trưởng dư nợ trong các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, FE Credit cũng đã triển khai một nền tảng cho vay kỹ thuật số, cho phép khách hàng có thể tự lựa chọn nhóm sản phẩm và nhận được phê duyệt khoản vay trong vòng 5 phút. Công nghệ này kỳ vọng sẽ giúp FE Credit giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong bối cảnh số lượng các đối thủ cạnh tranh ngày càng mở rộng nhanh chóng.

Cũng trong quý 3, VPBank đã ra mắt sản phẩm ngân hàng số YOLO và dịch vụ ngân hàng dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp VPBank Diamond. YOLO và VPBank Diamond thể hiện rõ nét sự chuyển dịch của VPBank theo xu thế số hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp nhiều tiềm năng nhưng đang bị bỏ ngỏ tại Việt Nam.

Trong tháng 9 vừa qua, VPBank đã phát hành thành công đợt cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên và thu về gần 337 tỉ đồng để bổ sung vào vốn điều lệ. Trước những diễn biến của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, ban lãnh đạo VPBank đã quyết định lùi kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ sang thời điểm khác phù hợp hơn và có thể mang lại hiệu quả cao hơn cho ngân hàng.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường tài chính ngân hàng, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ vốn là trọng tâm của ngân hàng, ngày càng khốc liệt, sự chuyển đổi này sẽ mang lại sức cạnh tranh tốt hơn cho VPBank trong dài hạn.