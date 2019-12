Long An sắp có Tổ hợp giải trí và công viên nước

15 hạng mục vận động ngoài trời cho sự phát triển toàn diện của trẻ em

Vui chơi ngoài trời là nhu cầu thiết yếu đối với quá trình phát triển của trẻ nhỏ, bởi những tác động tới cơ - xương - khớp, hệ miễn dịch, cũng như nhận thức và sự hình thành kỹ năng xã hội. Từ 1 đến 2 giờ vận động mỗi ngày, không chỉ giúp các bé thêm cao lớn, chắc khỏe, mà còn phòng ngừa bệnh béo phì, cận thị hay kể cả chứng tự kỷ.

Nhằm mang tới lợi ích đó cho cộng đồng cư dân nhí tại Long An, nhà phát triển bất động sản Trần Anh Group đã quy hoạch một Tổ hợp giải trí và công viên nước trong lòng dự án West Lakes Golf & Villas - số 145 Tỉnh lộ 822, ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Cụm tiện ích này cũng sẽ trở thành một đặc quyền dành cho những chủ nhân chọn mua biệt thự sân golf của dự án, thông qua chính sách tặng Thẻ miễn phí vào cửa thời hạn 5 năm.

Tổ hợp giải trí và công viên nước được thiết kế gồm 15 hạng mục, tạo nên chuỗi vận động liên hoàn cho con trẻ. Khu vui chơi đa năng dưới nước với hệ thống máng trượt xoắn phong phú về hình thức. Khu sàn nước - nơi thỏa sức nô đùa cùng chúng bạn. Khu cảm giác mạnh trui rèn bản lĩnh cùng các máng trượt dốc thẳng từ trên cao. Dòng sông lười dành cho những phút giải lao giữa hiệp. Từng khu vực đều bố trí đài quan sát và nhân viên cứu hộ túc trực, đảm bảo sự an toàn của các bé. Nguồn nước sử dụng được xử lý bằng hệ thống công nghệ cao, giữ vệ sinh và không gây kích ứng cho làn da trẻ nhỏ.

Tổ hợp giải trí và công viên nước West Lakes Golf & Villas thiết kế với 15 hạng mục vận động ngoài trời dành cho trẻ em

Cạnh bên công viên nước là nhiều hạng mục đi kèm khác, kết thành tổ hợp vui chơi giải trí trẻ em lành mạnh, bổ ích và toàn diện ở West Lakes Golf & Villas. Tại đây, con trẻ có thể tiếp tục rèn luyện sự dẻo dai, khéo léo cùng Khu vận động ngoài trời, hay hồn nhiên chơi đùa trong Vườn Sáng Tạo, Ngôi nhà Kẹo Ngọt, Công viên Khủng Long, Đấu trường La Mã… Đặc biệt, một phần đáng kể diện tích còn được dành cho cây cối, các tiện ích nằm đan xen với mảng xanh, tạo nên không gian vui chơi thoáng đãng, trong lành và mát mẻ.

Môi trường sống “All in one” và điểm đến giải trí nghỉ dưỡng hấp dẫn phía Tây Sài Gòn

Theo đó, West Lakes Golf & Villas chính xác là một môi trường sống “All in one”, nơi từng thành viên gia đình đều tìm thấy điều mình muốn. Dồn trí lực vào cú swing trên sân golf, thư giãn trong phòng tắm xông hơi, bể bơi bốn mùa, hay với trẻ nhỏ là chơi đùa cùng chúng bạn ở Tổ hợp giải trí và Công viên nước… trở thành những trải nghiệm thường ngày nếu sống tại nơi đây. Bên cạnh đó, các tiện ích an sinh như câu lạc bộ cư dân, siêu thị, phòng khám quốc tế, trường tiểu học và trung học cơ sở cũng sẽ được nhà phát triển Trần Anh Group xây dựng trong nội khu dự án. Mọi nhu cầu cuộc sống đã gói gọn trong West Lakes Golf & Villas, biến quần thể này thành đích đến đủ đầy bậc nhất Long An và phía Tây Sài Gòn.

West Lakes Golf & Villas - Môi trường sống “All in one” với hệ sinh thái tiện ích cho cả gia đình

Sự xuất hiện của Tổ hợp giải trí và Công viên nước hứa hẹn sẽ hút thêm du khách tới West Lakes Golf & Villas, gia tăng cơ hội khai thác cho thuê với các nhà đầu tư tại dự án. Khách lưu trú không chỉ bao gồm đối tượng người chơi golf, mà còn mở rộng ra nhóm nghỉ dưỡng gia đình. Vì vậy, lợi ích đem lại từ chương trình ủy thác cho thuê thời hạn 10 năm, với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận nhà đầu tư 80% - chủ đầu tư 20% càng trở nên đáng lưu tâm. Chính sách được West Lakes Golf & Villas áp dụng cho biệt thự bàn giao theo phương án chìa khóa trao tay, hoàn thiện đầy đủ nội thất. Đối với hình thức bàn giao hoàn thiện cơ bản, khách hàng có thể sở hữu một căn biệt thự sân golf và tận hưởng hệ sinh thái tiện ích của dự án, bằng mức giá chỉ từ 3 tỉ đồng.