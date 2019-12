Lovera Vista - Khang Điền: mở bán thành công các block 2 mặt tiền

Hút khách với mức giá vừa tầm, pháp lý vững chắc

Các căn hộ Lovera Vista trong đợt mở bán đợt này có mức giá khoảng 28 triệu đồng/m2 (giá tim tường, chưa VAT), mức giá hợp lý so với mặt bằng chung căn hộ tại khu Nam. Đây là các tòa tháp đẹp và có nhiều ưu điểm nổi bật khi sở hữu 2 mặt tiền với 15 căn duplex ở khối đế, tạo diện mạo khang trang, sầm uất cho toàn khu. Đặc biệt, các căn hộ đều có tầm nhìn thông thoáng, mở ra một tầm nhìn trên cao tuyệt đẹp, cư dân có thể ngắm nhìn toàn cảnh về đêm, đón trọn hướng gió mát mẻ mang nguồn năng lượng tươi mới cho chủ nhân mỗi ngày.

Đông đảo khách hàng đến dự sự kiện mở bán các Block 2 mặt tiền căn hộ Lovera Vista vào ngày 22.12 tại Riverside Palace

Với mục tiêu kiến tạo không gian sống hoàn hảo, xứng đáng trở thành “nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm” cho khách hàng, Khang Điền luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi: pháp lý vững chắc, thông tin minh bạch, sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm. Theo đó, pháp lý là yếu tố đặc biệt quan trọng được Khang Điền ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển dự án. Lovera Vista được ngân hàng OCB phát hành chứng thư bảo lãnh bàn giao căn hộ và đã có văn bản chấp thuận về việc đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, dự án đang được thi công đồng loạt tất cả các Block, hiện đang thi công tầng 6 (tính đến tháng 12.2019), dự kiến bàn giao vào đầu quý 3/2021. Sau khi bàn giao, chủ đầu tư sẽ bắt đầu làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân theo quy định.

Lovera Vista đã hoàn thiện khối đế trước ngày mở bán 22.12.2019. Tính đến tháng 12.2019, dự án đang thi công tầng 6

Ngoài ra, khách hàng mua căn hộ trong ngày mở bán còn được nhận ngay 3 chỉ vàng SJC, mỗi phòng ngủ một máy lạnh Electrolux Inverter và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng xe Vespa Sprint, xe máy Honda Air Blade 2019, iPhone 11 Pro Max....

Đa dạng loại hình căn hộ, 51 tiện ích hiện đại

Lovera Vista có các loại căn hộ 1 phòng ngủ, 2 và 3 phòng ngủ, thiết kế thông minh, bàn giao hoàn thiện cơ bản. Khách hàng dễ dàng trang bị thêm một số món nội thất như sofa, thiết bị điện tử gia dụng… để sớm khởi đầu một tổ ấm đủ đầy.

Căn hộ mẫu 3 phòng ngủ tại Lovera Vista với cửa sổ lớn cùng logia rộng rãi giúp đón ánh sáng, gió tự nhiên, mang lại sự thoáng đãng suốt cả ngày

Lovera Vista còn gây ấn tượng khi sở hữu đến 51 tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn, giải trí và tăng cường sức khỏe, gồm khu hồ bơi - jacuzzi diện tích khoảng 800 m2, BBQ, phòng gym, khu vui chơi trẻ em...

Với tôn chỉ “nói thật, làm thật”, Khang Điền luôn mang đến cho khách hàng niềm tin vững chắc, sự an tâm tuyệt đối với chủ quyền sở hữu căn hộ - tài sản giá trị của mình. Đây là yếu tố then chốt giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi quyết định lựa chọn Lovera Vista làm nơi an cư và dựng xây tổ ấm.