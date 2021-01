Lừa đảo tài khoản ngân hàng tăng cao dịp Tết

Ngoài ra, dịp cuối năm, các cơ quan công an, dịch vụ tài chính cũng liên tiếp cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo như có nhiều kẻ sử dụng số điện thoại ảo, lập số điện thoại gần giống số đường dây nóng của ngân hàng hay cán bộ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... hù doạ người nghe rằng họ đang nằm trong danh sách rửa tiền, đề nghị mở tài khoản và đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử tại ngân hàng X để kiểm tra nguồn tiền... Hay chiêu trò cũ nhưng vẫn được sử dụng là thông báo cho người nghe hiện bưu điện đang ghi nhận bưu phẩm liên quan đến dư nợ thẻ tín dụng của nạn nhân. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân truy cập vào đường dẫn của cơ quan công an điều tra để được hỗ trợ chuyển tiền ngay. Nếu không đồng ý truy cập và thanh toán sẽ chịu truy tố trước pháp luật. Các nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của đối tượng giả danh sẽ bị thiệt hại tài chính…