Màng sơn ‘tự nhiên’ bong tróc là do đâu ?

Do đó, nếu công trình mới hoàn thiện chẳng may gặp sự cố về lớp sơn, như hiện tượng bong tróc, thì gia chủ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ nguyên nhân thì sự cố đáng tiếc này không “tự nhiên” mà có, và hoàn toàn có thể khắc phục dễ dàng.

Sơn chất lượng kém nên màng sơn mới bong?

Khi màng sơn bị bong tróc, gia chủ thường có xu hướng nghĩ ngay tới chất lượng sơn không đảm bảo. Tất nhiên không loại trừ nguyên nhân này bởi trên thị trường có rất nhiều loại sơn trôi nổi, không rõ nhãn hiệu và xuất xứ. Trên thực tế, các chuyên gia và nhà thầu giàu kinh nghiệm trong nghề nhận định có 3 nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này:

1. Tác động của ngoại lực

Theo nguyên lý về va chạm, vật mềm sẽ bị biến dạng nhiều hơn so với vật cứng. Do đó, không thể “thử độ bền” của màng sơn bằng cách tác động ngoại lực như kẻ bằng móng tay, cọ xát bằng vật cứng, bóc bằng tay... Với những lực tác động kiểu này, bất cứ loại sơn nào dù chất lượng tốt đến đâu cũng sẽ bị bong tróc.

Màng sơn cao cấp tạo màng co giãn để bảo vệ tường và che lấp khe nứt nhỏ nhưng nếu chưa đạt độ đanh chắc tối đa có thể tróc cả mảng khi dùng tay bóc

Màng sơn tróc rách do bị bóc bằng tay

Anh Nam Cường, một nhà thầu lâu năm tại Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm “Ngược với định kiến của nhiều người, sơn cao cấp lại chính là loại sơn có thể dùng tay kéo ra cả mảng khi màng sơn chưa đông kết hoàn toàn. Sơn có chất lượng càng tốt thì tỷ lệ nhựa (Acrylic) trong thành phần càng cao, điều này làm nên tính co giãn, khiến màng sơn có khả năng che lấp những khe nứt nhỏ - thường xảy ra với tường nhà mới - mà loại sơn thông thường chứa nhiều bột khoáng (CaCO 3 ) không thể làm được bởi ít tạo màng co giãn, khi tường có khe rạn nhỏ, màng sơn không thể che phủ mà nứt ra theo”.

Các nhà thầu sơn nhiều kinh nghiệm đều khuyên rằng khi phát hiện màng sơn có hiện tượng bong tróc do tác động vô ý của ngoại lực như bị trầy xước do cọ xát với vật dụng như bàn, ghế, tủ kệ, do khoan đục hay dán băng dính... thì nên xử lý dặm vá tại chính vị trí xảy ra sự cố, tuyệt đối không dùng tay bóc sẽ khiến cả mảng tường tróc rách. Chính điều này sẽ khiến gia chủ tốn nhiều thời gian và công sức hơn để khắc phục.

2. Độ ẩm

Tường ẩm là một nguyên nhân phổ biến gây phồng rộp, tróc sơn Khi thi công sơn, phải đảm bảo bề mặt cần sơn phải đủ khô. Theo kinh nghiệm của các nhà thầu chuyên nghiệp, độ ẩm của tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter là lý tưởng. Trong trường hợp không có máy đo độ ẩm tường, nên chờ 21-28 ngày trong thời tiết khô ráo (nhiệt độ môi trường 30 độ C, độ ẩm không khí 80%) sau khi tô hồ.

3. Vệ sinh bề mặt không kỹ

Vệ sinh bề mặt không kỹ hoặc sử dụng bột trét kém chất lượng khiến bột dễ rã phấn kéo theo sự bong tróc của lớp sơn phủ Nếu bề mặt tường không được vệ sinh kỹ, khi sơn lên thì độ liên kết không có, bám dính kém, dẫn đến màng sơn bị phồng rộp lên. Cần lưu ý, chất lượng bột trét kém chất lượng hoặc quá mềm cũng làm giảm độ bám dính sơn, hoặc thậm chí bột sẽ rã phấn khiến sơn bị bong tróc theo.

Làm gì khi phát hiện màng sơn bong tróc?

Điều quan trọng nhất là cần xác định thật rõ nguyên nhân của hiện tượng này. Về nguyên tắc, nếu độ bám dính của sản phẩm sơn có vấn đề thì toàn bộ phần tường thi công sẽ bị bong tróc, chứ không đơn thuần xuất hiện cục bộ một vài vị trí. Do đó cần xem xét tổng thể thật kỹ. Ví dụ diện tích thi công là 35 m2 mà phần bong tróc chỉ có 5 m2 thì phải xem lại 5 m2 đó có vấn đề gì.

Tuân thủ nguyên tắc thi công để màng sơn luôn đẹp và bền chắc Nếu có tác động ngoại lực từ những vật cứng hơn màng sơn gây ra trầy xước, điều cần làm là dặm vá lại, không cầm kéo ra. Nếu nguyên nhân do độ ẩm tường thì cần đảm bảo tường đủ độ khô như khuyến cáo trước thi công. Trong trường hợp do vệ sinh bề mặt không sạch, tốt nhất dùng rulo nhúng nước lăn lên tường để lau sạch bụi. Tránh dùng chổi quét theo cách thông thường vì chỗ quét và chỗ chưa quét nhìn bằng mắt thường rất khó thấy nên sẽ khó đảm bảo vệ sinh.

Như vậy, để có được lớp sơn phủ đẹp và bền chắc cho ngôi nhà, bên cạnh việc đầu tư lựa chọn những sản phẩm sơn chất lượng, gia chủ nên tự trang bị những hiểu biết cơ bản để có thể giám sát tốt quá trình thi công hay có thể phát hiện nguyên nhân, cũng như biết cách xử lý thích hợp và hiệu quả trong trường hợp xảy ra những sự cố không mong muốn như bong tróc màng sơn.