Máy bay Vietjet trật đường băng Tân Sơn Nhất, hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng

Cục Hàng không hôm qua (14.6) cho biết chuyến bay VJ322 của Vietjet khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11 giờ 23 cùng ngày, khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12 giờ 10, do bất ngờ bị ảnh hưởng của mưa gió lớn, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường cất hạ cánh 25R/07L.

Tuy nhiên toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn đều an toàn. Hành khách đã nhận hành lý trong nhà ga và ra về bình thường, nhưng đường cất hạ cánh 25R/07L phải đóng cửa đến 17 giờ 30 cùng ngày mới có thể khai thác bình thường. Thông báo ban đầu của Vietjet Air về sự cố cũng cho biết: máy bay khi hạ cánh đã trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của mưa gió lớn tại khu vực sân bay. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn.