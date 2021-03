MB - FTU Digital Hub góp phần mở ra trải nghiệm số cho sinh viên Ngoại thương

Không gian số với cơ sở vật chất hiện đại và thiết kế “đậm chất” ngân hàng số được kỳ vọng là nơi khởi nguồn cho những ý tưởng đột phá của thế hệ trẻ Đại học Ngoại thương.

Buổi lễ có sự tham gia của PGS-TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng FTU; bà Trần Thị Bảo Quế - thành viên Ban điều hành MB; PGS-TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường FTU; PGS-TS Phạm Thu Hương - Phó hiệu trưởng FTU; ông Vũ Thành Trung - thành viên Ban điều hành và đông đảo các CBNV, cựu sinh viên FTU của MB và các thầy cô giáo FTU.

Không gian FTU - MB Digital Hub được áp dụng theo mô hình Agile - mô hình phát triển phần mềm hiện đại khuyến khích việc lập kế hoạch thích ứng, phát triển tăng dần, chuyển giao sớm, và cải tiến liên tục. Với định hướng triển khai một không gian trải nghiệm số theo các tiêu chí: hiện đại, linh hoạt, cập nhật, Ban dự án đã phối hợp với nhà trường, đưa ra những thiết kế hạ tầng và kỹ thuật phù hợp nhất; nổi bật như máy ATM ngay trong FTU- MB Digital Hub. một loạt các màn hình lớn phục vụ cho việc trình bày ý tưởng (pitching) và thiết kế “đậm chất” ngân hàng số.

Ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng FTU đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa MB và FTU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương cho biết: “Trong kỷ nguyên mới, chúng tôi xác định sinh viên cần được trang bị thêm kiến thức trong nhiều lĩnh vực như AI, coding, công nghệ,… MB chính là đơn vị đầu tiên đồng hành cùng chúng tôi trong việc tạo lập hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và các chương trình học vệ tinh. Sự hợp tác với MB do đó là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn mới và chúng tôi đánh giá rất cao điều đó”.

Đầu tư một “Không gian sáng tạo số” nhằm mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội được trải nghiệm thực tế các sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái ngân hàng số của MB là cam kết của MB khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đại học Ngoại thương vào tháng 7 năm ngoái. Không chỉ mang đến những giá trị thiết thực, riêng có cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương, dự án FTU - MB Digital Hub còn đưa MB đến gần hơn với mục tiêu trở thành “Ngân hàng thuận tiện nhất” với khách hàng trong năm 2021.

Không gian sáng tạo số FTU - MB được trang bị cơ sở vật chất hiện đại

Được biết, ngoài không gian số, MB và trường đã xây dựng và chính thức đưa vào chương trình đào tạo hai môn học là Fintech và Tài chính cá nhân ứng dụng, và sắp tới sẽ là các bài tập tình huống (case study) về quy trình tín dụng, thẩm định tín dụng và tài chính cá nhân do MB xây dựng.

Ông Vũ Thành Trung - thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Ngân hàng số MB khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa MB và FTU sẽ còn phát triển hơn nữa

Chia sẻ về sự ra mắt của “không gian sáng tạo số” và hợp tác giữa MB với Đại học Ngoại thương, ông Vũ Thành Trung - thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Ngân hàng số MB cho biết: “Cái bắt tay giữa MB và Đại học Ngoại thương không chỉ dừng lại ở FTU - MB Digital Hub mà sẽ còn phát triển dài hơn trong các dự án sắp tới. Bên cạnh các môn học như Fintech và Tài chính cá nhân ứng dụng, MB cũng đang phát triển phần mềm mô phỏng các dịch vụ ngân hàng số một cách trực quan, giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về hệ thống ngân hàng số hiện nay”.

Đối với các bạn sinh viên, sự ra đời của FTU - MB Digital Hub cũng như việc học các môn học mới do MB hợp tác phát triển đã thay đổi cách thức tiếp cận kiến thức vốn có trên giảng đường. Nguyễn Thị Vân Ngọc - sinh viên năm 2 chương trình Tiên tiến Tài chính - Ngân hàng FTU chia sẻ: “Trước đây, mình không tưởng tượng được hệ thống vận hành ngân hàng số lại đa dạng và có nhiều điều thú vị như vậy. So với việc chỉ học kiến thức trên lớp thì việc được trải nghiệm những nền tảng số hoá do chính một ngân hàng uy tín xây dựng như thế này giúp sinh viên như mình có cái nhìn sâu sát hơn rất nhiều”.

Còn đối với Nguyễn Mạnh Hoàng thì điều bạn ấn tượng nhất là trang thiết bị hiện đại của FTU - MB Digital Hub. “Là một người trẻ yêu thích công nghệ, việc được trực tiếp sử dụng các nền tảng ngân hàng số ngay trong khuôn viên lớp học khiến mình rất thích thú. Không gian này tạo cho mình rất nhiều động lực để pitching ý tưởng cùng các bạn” - chàng sinh viên 20 tuổi Trường FTU giãi bày.

Không chỉ phục vụ riêng ngành Tài chính - Ngân hàng, “Không gian sáng tạo số FTU - MB” còn phục vụ cho nhiều ngành đào tạo khác trong trường. Đây cũng là nơi diễn ra các sự kiện và hoạt động quan trọng của Trường Đại học Ngoại thương trong việc đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo và thực hiện đổi mới sáng tạo chung như: Hội thảo thảo luận về số hóa “Digital Transformation”, giảng dạy thử nghiệm bài giảng về định danh khách hàng trực tuyến (eKYC), sự kiện Design Thinking... Dự kiến, cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Pitch Perfect” Trường Đại học Ngoại thương cũng sẽ được tổ chức tại không gian này.

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng thuận tiện nhất, mục tiêu của MB là đưa các trải nghiệm và dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với cộng đồng, trong đó sinh viên là một trong các nhóm đối tượng được đặc biệt quan tâm bởi cơ hội tiếp cận với các sản phẩm ngân hàng số còn bị hạn chế. “Không gian sáng tạo số FTU - MB” cũng như các dự án cốt lõi do hai đơn vị hợp tác xây dựng như module học mới, phần mềm mô phỏng dịch vụ ngân hàng số hay các trò chơi tài chính nhằm tăng tính tương tác trong giảng dạy, được MB kỳ vọng sẽ khơi gợi, thúc đẩy năng lực sáng tạo cũng như góp phần định hướng công việc thực tế cho sinh viên sau khi ra trường.